Mynet Trend

İkizler Projesi (Gemini Man) filminden Türkçe afiş yayınlandı

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 19.08.2019 12:52 | Son Güncelleme

Başrolünü Will Smith’in üstlendiği İkizler Projesi (Gemini Man) filminden Türkçe afiş yayınlandı.

İkizler Projesi (Gemini Man) filminden Türkçe afiş yayınlandı

Oscar ödüllü Ang Lee’nin yönetmen koltuğuna oturduğu İkizler Projesi (Gemini Man) filminin Türkçe afişi sinema severlerin beğenisine sunuldu. Nefes kesen bir aksiyon vadeden filmin başrolünü Will Smith üstleniyor. Smith, bir anda her hareketini önceden tahmin edebilen, gizemli, genç bir ajan tarafından hedef alınıp takip edilen seçkin suikastçı Henry Brogan’ı canlandırıyor. Filmde ayrıca Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen ve Benedict Wong rol alıyor.

GEMINI_MAN_AFIS_TR

Başrol oyuncusu Will Smith projeyle ilgili: “Yapımındaki duygusal ve fiziksel zorluklar açısından bu film, kariyerimdeki en çok çaba isteyen film oldu. Ang, izleyiciye sinema salonunda başka bir yerde ulaşamayacağınız bir deneyim sunmak için sınırları zorluyor. Bu sadece bir aksiyon filmi değil, aynı zamanda birinin genç benliğinin yaşlı benliğine öğretebileceklerinin keşfi. Ben şu anda 50 yaşındayım ve bu filmde 23 yaşındaki genç halime dönüşmemin ironisi şu; 23 yaşındaki halim, bu deneyimi yaşamaya ya da bu rolü canlandırmaya hazır olmazdı. Bu hikâyenin, daha önce hiç görülmemiş sinema ustalığı, incelikli, bağ kurulabilir karakterler ve yeni düzey aksiyon açısından herkese bir şeyler sunacağını umuyoruz.” Şeklinde konuştu.

İkizler Projesi (Gemini Man), 11 Ekim 2019’da izleyiciyle buluşacak.


Micheal Jackson'a benzemek istedi! Son halini görenler gözlerine inanamıyorMicheal Jackson'a benzemek istedi! Son halini görenler gözlerine inanamıyor
7. Koğuştaki Mucize’nin ustalar koğuşu!7. Koğuştaki Mucize’nin ustalar koğuşu!
Margot Robbie’li Birds of Prey'e John Wick desteğiMargot Robbie’li Birds of Prey'e John Wick desteği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Will Smith İkizler Projesi Gemini Man Ang Lee

En Çok Okunan Trend Haberler

Bir ilçe ayağa kalktı! Tehlikeli gerilim: İl Emniyet Müdürü devreye girdi

Bir ilçe ayağa kalktı! Tehlikeli gerilim: İl Emniyet Müdürü devreye girdi

Yer: Esenyurt! Ortalığı birbirine kattı

Yer: Esenyurt! Ortalığı birbirine kattı

Birçok il için sağanak yağış uyarısı!

Birçok il için sağanak yağış uyarısı!

Kızdıran yorum! 'Kaliteden uzak espriler...'

Kızdıran yorum! 'Kaliteden uzak espriler...'

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

İşte Seda Sayan'lı Yemekteyiz yarışması!

İşte Seda Sayan'lı Yemekteyiz yarışması!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Erkenci Kuş'ta final öncesi sürpriz gelişme!

Erkenci Kuş'ta final öncesi sürpriz gelişme!

Güven Bana yarışmasına damga vuran 'İstiklal Marşı' sorusu

Güven Bana yarışmasına damga vuran 'İstiklal Marşı' sorusu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Aman Reis Duymasın' vizyona hazırlanıyor

'Aman Reis Duymasın' vizyona hazırlanıyor

Altın Portakal başlamadan tartışması başladı

Altın Portakal başlamadan tartışması başladı

7. Koğuştaki Mucize’nin ustalar koğuşu!

7. Koğuştaki Mucize’nin ustalar koğuşu!

Margot Robbie’li Birds of Prey'e John Wick desteği

Margot Robbie’li Birds of Prey'e John Wick desteği

Dilsiz filmi dünya prömiyerini Saraybosna'da yaptı

Dilsiz filmi dünya prömiyerini Saraybosna'da yaptı

Martin Freeman, Sherlock’un geleceği hakkında konuştu

Ünlü aktör: 'Sherlock’ta yer almak artık o kadar keyifli değil'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.