İkizler Projesi (Gemini Man) filminden Türkçe afiş yayınlandı

Oscar ödüllü Ang Lee’nin yönetmen koltuğuna oturduğu İkizler Projesi (Gemini Man) filminin Türkçe afişi sinema severlerin beğenisine sunuldu. Nefes kesen bir aksiyon vadeden filmin başrolünü Will Smith üstleniyor. Smith, bir anda her hareketini önceden tahmin edebilen, gizemli, genç bir ajan tarafından hedef alınıp takip edilen seçkin suikastçı Henry Brogan’ı canlandırıyor. Filmde ayrıca Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen ve Benedict Wong rol alıyor.

Başrol oyuncusu Will Smith projeyle ilgili: “Yapımındaki duygusal ve fiziksel zorluklar açısından bu film, kariyerimdeki en çok çaba isteyen film oldu. Ang, izleyiciye sinema salonunda başka bir yerde ulaşamayacağınız bir deneyim sunmak için sınırları zorluyor. Bu sadece bir aksiyon filmi değil, aynı zamanda birinin genç benliğinin yaşlı benliğine öğretebileceklerinin keşfi. Ben şu anda 50 yaşındayım ve bu filmde 23 yaşındaki genç halime dönüşmemin ironisi şu; 23 yaşındaki halim, bu deneyimi yaşamaya ya da bu rolü canlandırmaya hazır olmazdı. Bu hikâyenin, daha önce hiç görülmemiş sinema ustalığı, incelikli, bağ kurulabilir karakterler ve yeni düzey aksiyon açısından herkese bir şeyler sunacağını umuyoruz.” Şeklinde konuştu.

İkizler Projesi (Gemini Man), 11 Ekim 2019’da izleyiciyle buluşacak.



