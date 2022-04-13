İkizlerine hamile olan Seray Sever'in son haline yorum yağdı!

Ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile 2018'de nikah masasına oturmuştu. Seray Sever'in geçen aylarda hamile olduğu iddia edilmişti.

Sosyal medyada bir paylaşımda bulunan Sever, şu sözlerle iddiaları doğrulamıştı: "Yeğenlerimiz geliyor üç aydır çıtımızı çıkarmadık"

Paylaşımının ardından bir magazin programına konuşan Sever, bebeklerinin cinsiyetini ve ismini de açıklamıştı. İki bebeğin de kız olarak gözüktüğünü söyleyen Sever, bebeklerden birinin adını "Sofia" koyacağını belirtmişti.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Seray Sever, vücudunu saran kırmızı elbisesi ile karnı burnunda verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım binlerce yorum ve beğeni alırken Sever'in son hali dikkat çekti.



