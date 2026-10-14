Mynet Trend

YAZARLAR

Sultan Oğuz

Yazarın Diğer Yazıları
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Köşe Yazıları

İklim Değişikliği Performans Endeksi'nde ilk üç sıra neden yine boş?

Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

CCPI 2026 raporunda öne çıkan başlıca noktalardan biri de endeksteki küresel sıralamanın ilk üç sırada hala hiçbir ülkenin olmaması. Sıralamaya dördüncülükle başlayan raporda bu durumun başlıca sebeplerini inceledik.

Sultan Oğuz

Dört kategorinin tamamında başarılı olabilen yok

İklim Değişikliği Performans Endeksi nde ilk üç sıra neden yine boş? 1

CCPI raporunun metodolojisine baktığımızda bir ülkenin ilk sıralarda yer alabilmesinin temel yolu endeksin değerlendirildiği 4 ana alanda yani Sera Gazı Emisyonları, Yenilenebilir Enerji, Enerji Tüketimi ve İklim Politikası kategorilerinde eksiksiz bir performans sağlamaktır. Tabii raporun ilk üç sırasının da boş olduğundan da görebildiğimiz gibi günümüzde bu kriterlerin tamamını karşılayabilen bir ülke bulunmuyor.

Zirveye en yakın ülkelerde ne eksik?

Dördüncü sırayı alan Danimarka'ya baktığımızdaysa diğer kategorilerde ilk sıralarda yer alsa da kişi başına düşen enerji tüketimi kategorisinde puan kaybettiğini görüyoruz. Onu takip eden ülkeler küresel iklim eylemlerinde önemli bir ole sahip olsa dahi net sıfır hedefleri fosil yakıt bağımlılığı gibi çeşitli nedenler onları listenin alt sıralarına taşıyor.

G20 ülkelerinin karbon yükü

İklim Değişikliği Performans Endeksi nde ilk üç sıra neden yine boş? 2

CCPI raporunun 21. sayısında da zirvenin boşluğunu G20 ülkelerinin küresel emisyonların 3/4'ünden sorumlu olmasına dayandırabiliriz. Dünyanın en büyük ekonomilerinin sıralamada en altta yer almasının bir tesadüf olmadığı bu tabloda, fosil yakıt üreticisi ve tüketicisi Suudi Arabistan (67. sıra), Rusya (64. sıra) ve ABD'nin (65. sıra) yanı sıra yenilenebilir enerjide rekorlar kıran Çin'in (54. sıra) de kömür ve ağır sanayi bağımlılığı onu bu endeksin en sonlarına taşıyor.

Boş kalan zirve ne anlama geliyor?

2005 yılından bu yana her sene COP zirvelerinde sunulan CCPI raporunda 1, 2 ve 3. sıralarında hiçbir ülkenin yer almamasını sadece istatistiki veriler ya da teknik derecelendirmeler çerçevesinde düşünmemek aksine bunu önemli bir uyarı olarak değerlendirmek lazım. Çünkü bu rapor bize her şeyden öte aslında son on yılda hiçbir ülkenin 1,5°C hedefi için gereken adımları yeterince uygulamadığını gösteriyor. Peki, dev ekonomiler küresel emisyon yükünün ne kadarını taşıyor? Bir sonraki yazımızda, emisyon trendlerindeki çelişkileri, düşüşleri ve sera gazı kategorisindeki büyük uçurumu ele alacağız.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir kentin gündemine oturan virüs: Norovirüs bize ne anlatıyor?Bir kentin gündemine oturan virüs: Norovirüs bize ne anlatıyor?
İş bulamayan gençler 'sahte işe' gidiyor! Maaş almak yerine para ödüyorlarİş bulamayan gençler 'sahte işe' gidiyor! Maaş almak yerine para ödüyorlar

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Yazarlarımız

Sedef Karatay

Sedef Karatay

Bir kentin gündemine oturan virüs: Norovirüs bize ne anlatıyor? Son yazıları İncele

Diğer Haberler

Bir kentin gündemine oturan virüs: Norovirüs bize ne anlatıyor?

Bir kentin gündemine oturan virüs: Norovirüs bize ne anlatıyor?

Çocuklarda öfkeyi hafife almanın bedeli ağır oluyor!

Çocuklarda öfkeyi hafife almanın bedeli ağır oluyor!

Her şeyi Google'ladık, peki kendimizi neden hala bulamadık?

Her şeyi Google'ladık, peki kendimizi neden hala bulamadık?

Çocuklarımız okula gidiyor, biz korkuyla bekliyoruz

Çocuklarımız okula gidiyor, biz korkuyla bekliyoruz

Okul zili çaldı: Yeni eğitim yılında çocukları neler bekliyor?

Okul zili çaldı: Yeni eğitim yılında çocukları neler bekliyor?

Modern hayatın görünmeyen tehlikesi! Çok konuşulan kulaktaki çizginin sırrı nedir?

Modern hayatın tehlikesi! Kulaktaki çizginin sırrı nedir?

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.