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Sultan Oğuz

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İklim krizinde COP zirvelerinin yeri

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1995'ten bu yana UNFCCC kapsamında düzenlen COP ya da diğer bir deyişle Taraflar Konferansı, iklim politikalarının tartışıldığı bir zirve. Uzmanlardan sivil toplum kuruluşlarına kadar taraf ülkeleri bir araya getiren COP, iklim krizine dair önemli adımların atıldığı platform olmayı sürdürüyor.

Sultan Oğuz

COP nedir?

İklim krizinde COP zirvelerinin yeri 1

Her yıl farklı ülkede gerçekleşen COP zirveleri, temelde ülkelerin UNFCCC amacı doğrultusunda gelinen noktayı ve kaydedilen ilerlemeyi değerlendirir. Sözleşmenin en üst karar alma organı olan COP konferansı UNFCCC'nin etkin bir şekilde uygulanmasını teşvik etmek için gereken kararları alır.

Küresel iklim politikasını dönüştüren COP zirveleri

İklim krizinde COP zirvelerinin yeri 2

Pek çok COP zirvesinde sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik önemli adımlar atıldı. Bunlardan başlıcaları COP3 zirvesinde imzalanan Kyoto Protokolü ile birlikte ilk defa yasal emisyon azaltım hedefleri; 2015'te kabul edilen Paris Anlaşması ile insan kaynaklı küresel sıcaklık artışını 1,5°C sınırında tutmaktı. Bunlarla birlikte 2023'teki COP28 zirvesinde yoksul ülkeler için "Kayıp ve Hasar Fonu" resmileştirilmişti.

COP zirvelerinin önemi ve son gelişmeler

İklim krizinde COP zirvelerinin yeri 3

COP zirveleri küresel anlamda sürdürülebilirliği merkeze alan yenilenebilir enerjiye geçişten yeşil fonlamaya kadar ele aldığı çeşitli konularla iklim kriziyle mücadelede tartışmasız bir karar mekanizması konumunda. Bu yıl Türkiye'de gerçekleşecek olan COP31 zirvesinde ise Paris Anlaşması ve uzantısı olan NDC 3.0 taahhüdü gibi pek çok başlığın ele alındığı bir konferans gerçekleşecek.

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