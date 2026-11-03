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Sultan Oğuz

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İklim krizinde enerji tüketimi ve verimlilik

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Sera gazı emisyonları ve yenilebilir enerji başlıklarını ele aldığımız CCPI raporunun üçüncü ayağını oluşturan enerji kullanımını belki de en az konuşulan alan olarak gösterebiliriz. Küresel ısınmayla ilgili önemli bir gerçeği vurgulayan bu kriter aslında dünyanın sınırlı kaynaklarını ne kadar verimsiz kullandığımızı da fark etmemizi sağlıyor.

Sultan Oğuz

Üretmek ve tüketmek

İklim krizinde enerji tüketimi ve verimlilik 1

Ülkelerin kişi başına düşen enerji tüketimi, enerji verimliliği politikaları ile 2030 hedefiyle uyumlu tüketim sınırlarını nasıl çizdiklerini ölçen enerji kullanımı kategorisinde, gelişmiş ekonomilerin aşırı tüketimi ilk sıralarda gelişmekte olan ülkelerin çoğunlukta olmasını beraberinde getiriyor. Sanayiden ısıtmaya kadar enerji tüketim miktarı yüksek olsa da bu kategorideki Birleşik Krallık örneği bu durumu tersine çevirmenin o kadar da zor olmadığını gösteriyor. İngiltere örneğinde en göze çarpan uygulamaların başında elektrik üretimini kömürsüzleştirmesi ile konut ve ısınma alanında israfı önleyen adımların atılması geliyor.

Listenin sonundakiler

İklim krizinde enerji tüketimi ve verimlilik 2

Enerji kullanımı kategorisinde en alt sıralarda yer alan ABD, Rusya, Kanada ve Suudi Arabistan gibi ülkeler Danimarka'nın aksine gelişmiş ve yüksek tüketime sahip bir sanayi ülkesi olduğu için değil enerjiyi gerek yaşam tarzları gerek üretim modelleriyle aşırı tüketime dayandırmasından dolayı şu anki konumundalar: Fosil yakıt sübvansiyonları, zayıf yalıtım standartları, elektrik/yakıt politikaları, ısıtma sistemlerinin eski teknolojilerle çalışması, günlük yaşam tarzının toplu taşıma yerine bireysel araçlarla sürdürülmesi gibi örnekler, söz konusu ülkeleri bu kategoride çok düşük performans göstermesini beraberinde getiriyor.

Daha temiz mi daha verimli mi?

İklim krizinde enerji tüketimi ve verimlilik 3

İklim kriziyle mücadelede tüm kaynaklarımızı sadece yenilenebilir enerjiye yoğunlaştırmamamızın altını çizen enerji kullanımı konusu CCPI 2026 raporunda daha somut verilerle karşımıza çıkıyor. Bir bütün olarak değerlendirdiğimizde bu dataları ne kadar iyi değerlendirip hayata geçiriyoruz, ülkelerin iklim politikaları bize neler söylüyor?

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