Listenin sonundakiler ve başı çekenler

CCPI 2026 sıralamasında G20 ülkelerinin çoğu dört kategoride de "düşük" ve "çok düşük" performans kategorilerinde yer alıyor. Mevcutta iklim krizine öncülük etmesi beklenen G20 ülkeleri birkaç istisna dışında maalesef ki sıralamalarda istenen sıralarda bulunmuyor. Genel sıralamada beşinci sırada yer alan Birleşik Krallık'ın ardından yirmi, yirmi beş ve yirmi sekizinci sırada Fransa, Almanya ve Hindistan geliyor. Bu ülkelerdeki ortak değişimi temiz enerjiye geçiş olarak söylerken fosil yakıt üretiminde lider olan ABD, Suudi Arabistan, Rusya gibi ülkeler de listenin sonlarında görünüyor.

G20'nin dönüşememesi önündeki üç engel

Daha önce de bahsettiğimiz gibi başta fosil yakıt sübvansiyonu olmak üzere, ikincil planda kalan temiz enerji yatırımları ile üretimde yenilenemez enerjiye bağımlılığın yanında enerji kullanımına yönelik verimsiz uygulama ve altyapılar da G20 ülkelerinin iklim mücadelesinin hızına ket vuran örnekler oluyor.

Taahhütler ve gerçekler arasındaki mesafe

CCPI 2026 verileri G20 ülkelerinin hedeflerinin gerisinde kaldığını vurguluyor. Her ne kadar Danimarka, İsveç veya Birleşik Krallık gibi ülkelerde etkileyici dönüşümler yaşansa da burada önemli olanın bireysel başarılardan ibaret olmadığı oldukça açık. Öyle ki bu sene otuz birincisi düzenlenen COP zirvesindeki uygulama hedeflerinin dirençli şehirler ve binalar, yeşil sanayileşme, elektrifikasyon, sıfır atık ve metan azaltımı gibi konular olarak belirlendiğini görüyoruz.