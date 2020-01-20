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  4. İlaçlı içkiyle bayıltıp cinsel saldırıda bulundu ve görüntüleri paylaştı! İğrenç olayda karar verildi

İlaçlı içkiyle bayıltıp cinsel saldırıda bulundu ve görüntüleri paylaştı! İğrenç olayda karar verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 15:41 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta içkisine ilaç katarak, bayılttığı E.B.'ye (25) cinsel saldırıda bulunduğu anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, görüntüleri yayınlayarak, tehditle para isteyen O.A. (28), tutuklu yargılandığı davada, 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İlaçlı içkiyle bayıltıp cinsel saldırıda bulundu ve görüntüleri paylaştı! İğrenç olayda karar verildi

Olay, E.B.'nin 14 Aralık 2018'de tehdit ve şantajlardan bıkıp, savcılığa suç duyurusunda bulunmasıyla ortaya çıktı. E.B., iddiaya göre, erkek arkadaşı O.A.'nın daveti üzerine evine gitti. E.B., O.A.'nın verdiği içkiden ısrarı üzerine bir yudum aldıktan sonra bayıldı. Uyandığında çıplak olan E.B., erkek arkadaşının kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu anladı.

O.A., cinsel saldırı sırasında cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüleri genç kıza gösterdi. Daha sonra görüntüleri sildiğini söyleyen O.A., olaydan birkaç gün geçmesinin ardından E.B.’yi rahatsız etmeye devam etti. E.B., görüntülerin elinde olduğunu söyleyerek, para isteyen ve sosyal medyada yaymakla tehdit eden O.A.'ya 500 lira ve ziynet eşyalarını verdi. O.A., para istemeye devam ederek, görüntülerin bir kısmını haberleşme uygulaması WhatsApp'ın 'durum' bölümünde paylaştı.

"İLİŞKİ VİDEOSUNU, 'DURUM' BÖLÜMÜNDE PAYLAŞTI"

Bunun üzerine E.B., O.A. hakkında şikayetçi olurken, verdiği ifadede, "Yanımda videoyu sildi; ancak sonraki günlerde 'Video duruyor, para vermezsen bu videoları senin yakınlarına gönderirim' diyerek para istedi. Korkup para ve altın verdim. Para istemeye devam etti. İlişki videosunu, sosyal medya hesabının 'durum' bölümünde paylaştı. Tehdit ve şantajlara dayanamayınca şikayetçi oldum" dedi.

E.B.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan O.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. O.A. hakkında 'nitelikli cinsel saldırı', 'şantaj' ile 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme ve ifşa etmek’ suçlarından 32 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık O.A. ve tarafların avukatları hazır bulunurken, E.B. katılmadı. Önceki duruşmada suçlamaları kabul etmeyen ve E.B. ile rızasıyla ilişkiye girdiklerini öne süren O.A, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 15 yıl olmak üzere diğer suçlarla birlikte toplam 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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