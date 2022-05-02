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İlayda Alişan'dan şaşırtan özel hayat açıklaması

02.05.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz dizileri arasında yerini alacak olan ''Seversin'' Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak. İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün başrolde olduğu dizi merakla bekleniyor.

İlayda Alişan'dan şaşırtan özel hayat açıklaması

''Seversin'' adlı dizinin güzel başarılı oyuncusu İlayda Alişan önceki akşam Cihangir Emily's adlı mekandan çıkarken görüntülendi.

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İlayda Alişan ''Arkadaşlarım ile yemek yedim şimdi eve gidiyorum ezber yapıp sonra da sete gideceğim. ''Seversin'' adlı dizinin çekimleri çok keyifli geçiyor, bir de ilk günlerimiz onun da ayrı bir heyecanı var. Burak’la da daha öncesinden tanışıyoruz arkadaştık ilk kez sette tanışmıyoruz daha öncesinden tanıdığım bildiğim biriyle de çalışmak ayrı bir keyif. Bu yaz çalışacağımız için tatilde olmayacak ama aralarda bir iki gün boşluk olursa ben de dinlenirim'' dedi.

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“İlayda hanım sizi biz devamlı göremiyoruz bunun dışında neler yapıyorsunuz” sorusuna ''Evet ben sizin devamlı çekebileceğiniz yerlere gelmiyorum genelde evde olmayı seven biriyim o yüzden çok nadiren rastlayabileceğiniz görebileceğiniz biriyim ''dedi.


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İlayda Alişan
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