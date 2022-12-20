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İlayda Alişan derin göğüs dekoltesiyle takipçilerini büyüledi! Yeni tarzı gündem olmuştu

20.12.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda sarı saçlarını siyaha boyatarak radikal bir karar alan güzel oyuncu İlayda Alişan, bu defa straplez elbiseli pozlarıyla adından söz ettirdi. İlayda Alişan'ın derin dekoltesi dikkatlerden kaçmadı.

İlayda Alişan derin göğüs dekoltesiyle takipçilerini büyüledi! Yeni tarzı gündem olmuştu

İlayda Alişan, 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli balkon pozlarıyla bakana yeniden baktırdı.

İlayda Alişan derin göğüs dekoltesiyle takipçilerini büyüledi! Yeni tarzı gündem olmuştu

Alişan'ın iddialı stiline kısa sürede 150 bine yakın beğeni geldi.

İlayda Alişan derin göğüs dekoltesiyle takipçilerini büyüledi! Yeni tarzı gündem olmuştu

Güzel oyuncu balkon pozlarıyla Sümeyye Aydoğan, Buçe Buse Kahraman, Ezgi Eyüboğlu ve Beril Pozam gibi isimlerin de beğenisi kazandı.

İlayda Alişan derin göğüs dekoltesiyle takipçilerini büyüledi! Yeni tarzı gündem olmuştu

Seversin dizisinin final yapmasıyla hayranlarını üzen İlayda Alişan'ın Ateş Kuşları dizisiyle ekrana geri dönmesi bekleniyor.

İlayda Alişan derin göğüs dekoltesiyle takipçilerini büyüledi! Yeni tarzı gündem olmuştu

Güzel oyuncu doğal sarı saçlarını daha koyu bir renge boyayarak takipçilerini şaşırtmıştı.

İlayda Alişan derin göğüs dekoltesiyle takipçilerini büyüledi! Yeni tarzı gündem olmuştu

Alişan'ın yeni görüntüsünü beğenenler kadar eleştirenler de olmuştu.

İlayda Alişan derin göğüs dekoltesiyle takipçilerini büyüledi! Yeni tarzı gündem olmuştu

İlayda Alişan derin göğüs dekoltesiyle takipçilerini büyüledi! Yeni tarzı gündem olmuştu

İlayda Alişan derin göğüs dekoltesiyle takipçilerini büyüledi! Yeni tarzı gündem olmuştu


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