İlayda Alişan derin göğüs dekoltesiyle takipçilerini büyüledi! Yeni tarzı gündem olmuştu

İlayda Alişan, 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli balkon pozlarıyla bakana yeniden baktırdı.

Alişan'ın iddialı stiline kısa sürede 150 bine yakın beğeni geldi.

Güzel oyuncu balkon pozlarıyla Sümeyye Aydoğan, Buçe Buse Kahraman, Ezgi Eyüboğlu ve Beril Pozam gibi isimlerin de beğenisi kazandı.

Seversin dizisinin final yapmasıyla hayranlarını üzen İlayda Alişan'ın Ateş Kuşları dizisiyle ekrana geri dönmesi bekleniyor.

Güzel oyuncu doğal sarı saçlarını daha koyu bir renge boyayarak takipçilerini şaşırtmıştı.

Alişan'ın yeni görüntüsünü beğenenler kadar eleştirenler de olmuştu.



