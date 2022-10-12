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  4. Seversin dizisinden Asya'nın giydiği mavi elbiseye 600 TL altı alternatif öneriler

Seversin dizisinden Asya'nın giydiği mavi elbiseye 600 TL altı alternatif öneriler

11.10.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların beğenilen dizisi "Seversin" ile hayranlarıyla buluşan ve duru güzelliğiyle gözlerimizden kalpler çıkmasını sağlayan İlayda Alişan'ın dizideki tarzı büyük beğeni topluyor. Giydiği tek omuzlu mavi elbiseyi de çok iyi taşımış. Siz de İlayda Alişan'ın hayat verdiği Asya karakterinin giydiği elbiseyi en az bizim kadar beğendiyseniz benzerlerine göz atmaya ne dersiniz?

Seversin dizisinden Asya'nın giydiği mavi elbiseye 600 TL altı alternatif öneriler

Her detayıyla kendine âşık eden, şıklığıyla göz kamaştıran gece elbiselerini kim istemez ki? Kırmızı halı şıklığını yaşamak için Hollywood'a kadar gitmenize gerek yok! Birbirinden zarif gece elbiseleriyle kendinizi bir prenses kadar özel hissedebilirsiniz. Hazırsanız ilhamını İlayda Alişan'ın Seversin dizisinde canlandırdığı Asya karakterinin giydiği mavi elbiseden alan birbirinden şahane alternatiflerle sizi baş başa bırakalım!

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1. Zarafetiyle göz kamaştırmak isteyenlere: Whenever Company Zümrüt Kadife Tek Omuzlu Mini Elbise

Seversin dizisinden Asya'nın giydiği mavi elbiseye 600 TL altı alternatif öneriler

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Whenever Company Zümrüt Kadife Tek Omuzlu Mini Elbise, her detayıyla insanın kendine hayran bırakıyor. Tek omuzu açıkta bırakan zarif modeliyle tüm gözleri üzerinizde toplayabilirsiniz. Bel bölgesindeki taşlı şık kemeri sayesinde belinizi sarar ve sizi çok daha ince gösterir. Eteğinde yer alan drapeleriyle vücudunuza oturur. Mini boyuna zıtlık oluşturan ve diz altına kadar inen kuşağı, çok şık bir duruş vadeder.

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2. Şıklığı sadeliğinde gizli: Bayansepeti Saks Mavi Tek Omuz Abiye Elbise

Seversin dizisinden Asya'nın giydiği mavi elbiseye 600 TL altı alternatif öneriler

Bayansepeti Saks Mavi Tek Omuz Abiye Elbise, sade ama etkili bir kombin yapmak isteyenler için birebir. Elbisenin vücudunuzu saran esnek kumaşı sayesinde hatlarınızı ortaya çıkarabilir, etkileyici bir görünüme kavuşabilirsiniz. Tek omuzu açıkta bırakan ve diğer kolunda yırtmaç detayı bulunan elbise, dizlerde biten boyuyla oldukça zarif. Belindeki aynı kumaştan kemer detayını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Saks mavisi elbiseyi nude renk ayakkabıyla kombinleyebilirsiniz.

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3. Ruhunuz gençleşecek: Del La Rose Mooi Butik Yan Dekolteli Misty Elbise

Seversin dizisinden Asya'nın giydiği mavi elbiseye 600 TL altı alternatif öneriler

Asya'nın tarzını yakalayan Del La Rose Mooi Butik Yan Dekolteli Misty Elbise, göz alıcı mini boyu ve romantik tül detaylarıyla rüya gibi bir elbise. En özel günlerinizde size eşlik etmeye aday şahane model, belindeki pencere detayı ve baştan aşağı süren drapelerle hareket kazanır. Tek kolundaki zarif tül, tüm elbiseyi sarar. Şık gece elbisesini zincirli çanta ve gümüş renk ayakkabılarla tamamlayabilirsiniz.

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4. Duru güzelliğinizle göz kamaştırın: Whenever Company Tek Kol Yandan Drapeli Abiye

Seversin dizisinden Asya'nın giydiği mavi elbiseye 600 TL altı alternatif öneriler

Asya'nın stilini beğendiniz ancak daha uzun bir model tercih ediyorsanız Whenever Company Tek Kol Yandan Drapeli Abiye'yi mutlaka göz atmalısınız. Bilekte biten maksi boyuyla içerisinde kuğu gibi görüneceğiniz elbise, göbeği açıkta bırakan pencere detayıyla oldukça modern. Parçanın tek omuzu açık, diğer kolu uzun modeliyle çabasız şekilde şık görünebilirsiniz. Elbisenin modelini ortaya çıkarmak için saçlarınıza topuz yapabilir, taşlı küpeleri tercih edebilirsiniz.

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5. Tam bir prenses elbisesi: Whenever Company Tek Omuz Elbise

Seversin dizisinden Asya'nın giydiği mavi elbiseye 600 TL altı alternatif öneriler

Whenever Company Tek Omuz Elbise, prensesleri kıskandıracak kadar şahane. Hep üzerinizde taşımak isteyeceğiniz elbiseyle kendinizi çok özel hissedebilir, uçuş uçuş eteğiyle yürürken bile dans ediyormuş gibi zarif görünebilirsiniz. Model, bel bölgesindeki drape detayıyla sizi çok daha zayıf gösterir. Kloş eteği sayesinde daha genç bir görünüm vadeder. Prenses model elbiseyi arkadaşınızın düğününde veya doğum gününüzde tercih edebilir, şıklığınızla göz kamaştırabilirsiniz.

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6. Büyüleyici bir şıklık: Secret Passion Lingerie Tek Omuz Abiye

Seversin dizisinden Asya'nın giydiği mavi elbiseye 600 TL altı alternatif öneriler

Asya'nın elbisesine benzeyen ancak eteği daha uzun olan Secret Passion Lingerie Tek Omuz Abiye, davetlerin aranan yüzü olmak isteyenler için şahane bir alternatif. Saks mavisi elbisenin içinde büyüleyici bir görünüme kavuşmak için yapmanız gereken tek şey gülümsemek. Asimetrik kesimi sayesinde sıradanlıktan uzaklaşan elbiseyle göz kamaştıracaksınız. Tek omuzu açıkta bırakan modelini dilerseniz omuzlarınızdan düşürerek de kullanabilirsiniz.

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7. Yırtmaç detayıyla fark yaratan: Masspera Tek Omuz Volanlı Midi Boy Elbise

Seversin dizisinden Asya'nın giydiği mavi elbiseye 600 TL altı alternatif öneriler

Masspera Tek Omuz Volanlı Midi Boy Elbise hem rengi hem modeliyle âdeta büyülüyor. Tek omuzunu süsleyen volan detayı ile çok şık bir görünüme kavuşabilir, katılacağınız davetlerde tüm gözleri üzerinize çekebilirsiniz. Midi boyu ve diz üstüne kadar çıkan yırtmacıyla fark yaratan parçayla gecenin en şık kadını siz olabilirsiniz. Elbiseyi tamamlamak için saçlarınızı dalgalı şekilde bırakabilir, tek bant bir ayakkabı tercih edebilirsiniz.

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8. Mücevher gibi bir elbise: Lovebox Göğüs Dolgulu Tek Kollu Zümrüt Abiye Elbise

Seversin dizisinden Asya'nın giydiği mavi elbiseye 600 TL altı alternatif öneriler

Lovebox Göğüs Dolgulu Tek Kollu Zümrüt Abiye Elbise ile ekstra bir takı takmanıza gerek yok çünkü kendisi bir mücevher kadar ışıltılı! Modeliyle, üzerinizdeki duruşuyla ve hayranlık uyandıran rengiyle aynadaki yansımanıza âşık olacaksınız. İddianızı ortaya koymak için şahane bir alternatif olan model, vücudunuzu sarar. Tek omuz açıklığını dengeleyen uzun kolu, asimetrik kesim eteği ve dekoltesiyle hafızalardan silinmeyecek bir görünüme imza atabilirsiniz.

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9. İçinde kendinizi çok özel hissedeceksiniz: Mekafashion Bolero Kuşaklı Tek Omuz Elbise

Seversin dizisinden Asya'nın giydiği mavi elbiseye 600 TL altı alternatif öneriler

Mekafashion Bolero Kuşaklı Tek Omuz Elbise, zarafetiyle göz dolduruyor. Her tende bir mücevher gibi duracak ve duru güzelliğinizi ortaya çıkaracak modeli sayesinde içerisinde kendinizi çok özel hissedebilirsiniz. Dizlerde biten boyunu dengeleyen yırtmaçıyla iddialı bir görünüm yakalayabilir, bu iddiayı nostaljik kurdele detayıyla dengeleyebilirsiniz. Straplez yaka kesiminin üstünden gelen ve tek omuzunu açıkta bırakan modeli, zarif el çantası ve inci küpelerle kombinleyebilirsiniz.

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10. Siyahtan vazgeçemeyenler için: Whenever Company Tek Omuz Siyah Payetli Elbise

Seversin dizisinden Asya'nın giydiği mavi elbiseye 600 TL altı alternatif öneriler

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Asya'nın stilini beğendiniz ancak siyah renkten bir türlü vazgeçemiyorsanız Whenever Company Tek Omuz Siyah Payetli Elbise, tam size göre! Eşsiz ışıltısını kadife kumaş ile birleştiren elbiseyle kusursuz bir görünüme kavuşabilirsiniz. Diz üstünde biten boyu ve tek omuz dekoltesiyle oldukça iddialı elbise, belinizi saracak modeliyle çok daha çekici bir görünüm vadeder. Elbiseyle gecenin karanlığında dolunayı kıskandırırcasına parlayabilir, kombininizi taşlı stilettolarla güçlendirebilirsiniz.

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