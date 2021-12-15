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  4. İlayda Şeker ile aşk yaşayan İsmail Balaban'dan olay paylaşım! Hemen sildi

İlayda Şeker ile aşk yaşayan İsmail Balaban'dan olay paylaşım! Hemen sildi

15.12.2021 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021 sezonu yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker'in aşkı, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban'ın, sosyal medya hesabından paylaştığı tweet, kafalarda soru işareti yarattı.

İlayda Şeker ile aşk yaşayan İsmail Balaban'dan olay paylaşım! Hemen sildi

Survivor sona erdikten sonra nişanlısı Gamze Atakan'dan ayrılan ve takım arkadaşı İlayda Şeker ile yeni bir aşka yelken açan İsmail Balaban, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Balaban, Twitter hesabından paylaştığı ''Yanlış insana güvenmiş'' notuyla kafa karıştırdı. Ünlü güreşçinin, paylaşımını kısa süre içerisinde kaldırması dikkat çekti.

İlayda Şeker ile aşk yaşayan İsmail Balaban'dan olay paylaşım! Önce paylaştı sonra sildi

Sosyal medya kullanıcıları, İsmail Balaban'ın ''Yanlış insana güvenmiş'' sözlerini, eski nişanlısı Gamze Atakan'a gönderme olarak yorumlarken, kimi ise Balaban ve Şeker'in arasının bozuk olduğunu, Balaban'ın bu sözleri İlayda Şeker'e söylediğini iddia etti.

İlayda Şeker ile aşk yaşayan İsmail Balaban'dan olay paylaşım! Önce paylaştı sonra sildi

Sevgilisi İsmail Balaban'ın yanından ayrılmayan İlayda Şeker'in, eski gelinine ''Yılan'' diyen kaynana adayı Ümmü Gülsüm Balaban ile çok iyi anlaştığı konuşuluyor.

İlayda Şeker ile aşk yaşayan İsmail Balaban'dan olay paylaşım! Önce paylaştı sonra sildi

Evliliğe yeşil ışık yakan Şeker, Balaban'ın isteği üzerine Instagram hesabındaki cesur pozlarını silmişti.

İlayda Şeker ile aşk yaşayan İsmail Balaban'dan olay paylaşım! Önce paylaştı sonra sildi


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Anahtar Kelimeler:
İsmail Balaban
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