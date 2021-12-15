İlayda Şeker ile aşk yaşayan İsmail Balaban'dan olay paylaşım! Hemen sildi

Survivor sona erdikten sonra nişanlısı Gamze Atakan'dan ayrılan ve takım arkadaşı İlayda Şeker ile yeni bir aşka yelken açan İsmail Balaban, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Balaban, Twitter hesabından paylaştığı ''Yanlış insana güvenmiş'' notuyla kafa karıştırdı. Ünlü güreşçinin, paylaşımını kısa süre içerisinde kaldırması dikkat çekti.

Sosyal medya kullanıcıları, İsmail Balaban'ın ''Yanlış insana güvenmiş'' sözlerini, eski nişanlısı Gamze Atakan'a gönderme olarak yorumlarken, kimi ise Balaban ve Şeker'in arasının bozuk olduğunu, Balaban'ın bu sözleri İlayda Şeker'e söylediğini iddia etti.

Sevgilisi İsmail Balaban'ın yanından ayrılmayan İlayda Şeker'in, eski gelinine ''Yılan'' diyen kaynana adayı Ümmü Gülsüm Balaban ile çok iyi anlaştığı konuşuluyor.

Evliliğe yeşil ışık yakan Şeker, Balaban'ın isteği üzerine Instagram hesabındaki cesur pozlarını silmişti.



