İlayda Şeker sevgilisi İsmail Balaban'la pozunu paylaştı! ''Maşallahınızı alırız''

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban, nişanlısı Gamze Atakan'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Survivor'daki takım arkadaşı İlayda Şeker ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Şeker, Balaban'la pozunu paylaşıp ''Bir maşallahınızı alırız'' notunu düştü.

İsmail Balaban ile evleneceği konuşulan İlayda Şeker, bir an olsun Balaban'ın yanından ayrılmıyor.

''Düğün ne zaman?'' sorusuna ''Bilmiyorum farkında mısınız ama ben Antalya'da yaşıyorum, sizce neden?'' cevabı veren Şeker, takipçilerine evlilik sinyali vermişti.

Balaban'ın annesi Ümmü Gülsüm Hanım'la aralarından su sızmayan Şeker, Balaban'ın annesiyle düğün alışverişi yapılan bir pasajda görüntülenmişti.



