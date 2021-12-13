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  4. İlayda Şeker sevgilisi İsmail Balaban'la pozunu paylaştı! ''Maşallahınızı alırız''

İlayda Şeker sevgilisi İsmail Balaban'la pozunu paylaştı! ''Maşallahınızı alırız''

13.12.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021 yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker'in aşkı, magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü. Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, artık saklanmıyor. İlayda Şeker, sevgilisi İsmail Balaban'la aşk pozunu, takipçileriyle paylaştı.

İlayda Şeker sevgilisi İsmail Balaban'la pozunu paylaştı! ''Maşallahınızı alırız''

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban, nişanlısı Gamze Atakan'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Survivor'daki takım arkadaşı İlayda Şeker ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Şeker, Balaban'la pozunu paylaşıp ''Bir maşallahınızı alırız'' notunu düştü.

İlayda Şeker sevgilisi İsmail Balaban'la pozunu paylaştı! ''Maşallahınızı alırız''

İsmail Balaban ile evleneceği konuşulan İlayda Şeker, bir an olsun Balaban'ın yanından ayrılmıyor.

İlayda Şeker sevgilisi İsmail Balaban'la pozunu paylaştı! ''Maşallahınızı alırız''

''Düğün ne zaman?'' sorusuna ''Bilmiyorum farkında mısınız ama ben Antalya'da yaşıyorum, sizce neden?'' cevabı veren Şeker, takipçilerine evlilik sinyali vermişti.

İlayda Şeker sevgilisi İsmail Balaban'la pozunu paylaştı! ''Maşallahınızı alırız''

Balaban'ın annesi Ümmü Gülsüm Hanım'la aralarından su sızmayan Şeker, Balaban'ın annesiyle düğün alışverişi yapılan bir pasajda görüntülenmişti.

İlayda Şeker sevgilisi İsmail Balaban'la pozunu paylaştı! ''Maşallahınızı alırız''

İlayda Şeker sevgilisi İsmail Balaban'la pozunu paylaştı! ''Maşallahınızı alırız''


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Anahtar Kelimeler:
survivor İsmail Balaban
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