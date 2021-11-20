İlayda Şeker sosyal medyadan duyurdu! İsmail Balaban'la evlilik yakın!

Survivor'dan sonra aşk yaşamaya başlayan İsmail Balaban ve İlayda Şeker, artık aşklarını gözlerden uzak yaşamıyorlar. İlayda Şeker, sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği soru-cevap etkinliğinde verdiği yanıtlarla, evliliğe yeşil yaktı.

Her fırsatta Balaban'ın memleketi Antalya Akçay'a giden İlayda Şeker, takipçisinden gelen ''Düğün ne zaman?'' sorusuna, ''Arkadaşlar, bilmiyorum farkında mısınız? Ben Antalya'da yaşıyorum. Sizce neden?'' yanıtını verdi.

Şeker, ''5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun?'' sorusuna ise ''Elmalı Akçay'da görüyorum'' yanıtını vererek, evlilik iddialarını güçlendirdi.

En mutlu olduğu anın Fenerbahçe'nin 2014 yılında gerçekleşen şampiyonluğu olduğunu söyleyen Şeker, ''Bir tane daha var ama onu söylemem, bende kalsın. Büyüsü bozulur'' ifadelerini kullandı.





