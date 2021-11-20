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İlayda Şeker sosyal medyadan duyurdu! İsmail Balaban'la evlilik yakın!

20.11.2021 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021 sezonu yarışmacılarından İsmail Balaban ve İlayda Şeker'in aşkı, doludizgin devam ediyor. İlayda Şeker, Instagram üzerinden takipçileriyle gerçekleştirdiği soru-cevap etkinliğinde evlilik sinyalleri verdi.

İlayda Şeker sosyal medyadan duyurdu! İsmail Balaban'la evlilik yakın!

Survivor'dan sonra aşk yaşamaya başlayan İsmail Balaban ve İlayda Şeker, artık aşklarını gözlerden uzak yaşamıyorlar. İlayda Şeker, sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği soru-cevap etkinliğinde verdiği yanıtlarla, evliliğe yeşil yaktı.

Her fırsatta Balaban'ın memleketi Antalya Akçay'a giden İlayda Şeker, takipçisinden gelen ''Düğün ne zaman?'' sorusuna, ''Arkadaşlar, bilmiyorum farkında mısınız? Ben Antalya'da yaşıyorum. Sizce neden?'' yanıtını verdi.

İlayda Şeker sosyal medyadan duyurdu! İsmail Balaban'la evlilik yakın!

Şeker, ''5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun?'' sorusuna ise ''Elmalı Akçay'da görüyorum'' yanıtını vererek, evlilik iddialarını güçlendirdi.

İlayda Şeker sosyal medyadan duyurdu! İsmail Balaban'la evlilik yakın!

En mutlu olduğu anın Fenerbahçe'nin 2014 yılında gerçekleşen şampiyonluğu olduğunu söyleyen Şeker, ''Bir tane daha var ama onu söylemem, bende kalsın. Büyüsü bozulur'' ifadelerini kullandı.

İlayda Şeker sosyal medyadan duyurdu! İsmail Balaban'la evlilik yakın!

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Anahtar Kelimeler:
survivor İsmail Balaban
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