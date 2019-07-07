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İlber Ortaylı'nın askerlik fotoğrafına yorum yağdı

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ÜNLÜLER  | 07.07.2019 10:02 | Son Güncelleme

Ünlü tarih profesörü İlber Ortaylı sosyal medya hesabından ilk kez paylaştığı askerlik fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Ünlü tarihçinin fotoğraf binlerce beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

İlber Ortaylı'nın askerlik fotoğrafına yorum yağdı

Tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı askerlik fotoğrafını paylaştı.

Ortaylı yayınladığı kareye, "Askerlik günleri, Jandarma Eğitim Alayı, Devrek, Zonguldak, 1975" notunu düştü. (En sağdaki İlber Ortaylı)

Fotoğrafta bir kişinin üzerine çarpı atılması takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

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Ünlü tarihçinin fotoğrafta bir kişinin üzerine çarpı işareti atması takipçilerini meraklandırdı. Çarpı atılan kişiyle ilgili fotoğrafa çok sayıda "X attığınız cahil midir İlber hocam", "Hocam çarpı atılmış olanın suçu neydi?" tarzında yorumlar geldi.

Ortaylı, sosyal medya hesabından zaman zaman gençlik yıllarına dair fotoğraflar da paylaşıyor.


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