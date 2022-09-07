İlçe eş anlamlısı nedir? İlçe kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe birçok dille etkileşim hâlinde olduğu için kelime haznesine, farklı dillerden birçok kelime eklemiştir. Bunun yanında bazı kelimeler de Türkçenin en eski dönemlerinden beri varlığını korumuştur. İlçe kelimesi, Türkçe kökenlidir. Eski Türkçe döneminde gördüğümüz, ülke/diyar anlamına gelen "il" kelimesine +çA ekinin eklenmesiyle türemiştir.

İlçenin anlamı nedir?

İlçe, yönetim açısından yurt bölümlerinde ilden sonra gelen bölümdür. Şehirlerde bir alt kademeyi oluşturan ilçe, ilden sonra gelen idari birime verilen addır. Nüfusu 5.000'den fazla olan yerleşim yerleri ilçe olarak değerlendirilir. Ülkemizde toplam 974 adet ilçe yer almaktadır. İlçede idari işlemleri üstlenen amire ise kaymakam adı verilir.

İlçe kelimesinin eş anlamlısı nedir?

İlçe kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "kaza"dır. Kaza kelimesi Arapçadan dilimize geçmiş kelimelerden biridir. İlçe kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

Kaza

Kaymakamlık

İlçenin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde öğrenciler için çok fazla etkinlik düzenleniyor.

Kaza topraklarının verimli olması birçok vatandaşın yaşadığı yerde iş sahibi olmasını sağlar.

Yaşadığımız kaymakamlık her sene binlerce turiste ev sahipliği yapıyor.

Kaymakamlıktan bulunduğunuz bölge ile ilgili bilgileri alabilirsiniz.



