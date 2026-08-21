İlçeye 2 gemi yanaştı: 1144 turist bir günde sokaklara döküldü

Bahama bayraklı 233 metre uzunluğundaki "Silver Nova" ve Palau bayraklı 193 metrelik "Astoria Grande" isimli gemiler, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.

Souda Bay Limanı'ndan gelen "Silver Nova"da 733 yolcu ile 535 personel bulunduğu belirtildi. Geminin akşam saatlerinde Patmos Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

Bozcaada Limanı'ndan gelen "Astoria Grande"de ise 411 yolcu ile 405 personel bulunuyor. Geminin bir sonraki durağının Antalya Limanı olacağı belirtildi.

Gemilerden inen yolcular, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

Kaynak: AA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır