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İlgi isteyen sokak köpeği gülümsetti

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 15.01.2019 09:57 | Son Güncelleme

İstanbul Silivri’de yürüyüşe çıkan bir kişinin yanına gelen sokak köpeğinin ona dokunarak ilgi istemesi gülümsetti. Eli cebinde bekleyen vatandaş da, köpeğin isteğine kayıtsız kalmayarak başını okşadı.

Silivri’de matbaacılık yaptığı öğrenilen Adnan Baş, haftasonu yürüyüşe çıktığında sokak köpeğiyle ilginç bir bağ kurdu. Yürüyüş sırasında bir sokak köpeği Adnan Baş’ı takip etmeye başladı. Dinlenme tesisinde eli cebinde bekleyen Adnan Baş’ın yanına gelen sokak köpeği ilgi istedi. Kafasını kaldırıp, ayaklarıyla Baş’ın bacağına dokunmaya başlayan köpeğin bu isteğine Adnan Baş kayıtsız kalmadı.

Sevgi isteyen köpeğin başını bir süre okşayan Baş, tekrar elini cebine koyduğunda köpek yine ayaklarıyla dokunarak devam etmesini istedi. Bu hareketin sürekli olması çevrede görenleri gülümsetirken, Adnan Baş, köpeği bir süre daha sevdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Silivri köpek

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