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İlginç bebek isimleri! Ünlülerin çocuklarının adları ne? İşte ünlülerin ilginç bebek isimleri

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 22.07.2020 15:47 | Son Güncelleme

Yeni doğacak bebeklerine ilginç bebek isimlerinden isim seçerek koymak isteyen anne ve babalar; farklı bebek isimleri ve anlamlı çocuk isimleri listelerine bakıyor. Bazıları ise ünlülerin çocuklarının adı ne araştırması yaparak, çocuklarının adını sevdikleri ünlülerin ilginç çocuk isimlerinden koymak istiyor.

İlginç bebek isimleri! Ünlülerin çocuklarının adları ne? İşte ünlülerin ilginç bebek isimleri

Yeni anne ve baba olacakları heyecan sardı. Yeni bebekleri için hazırlık yapan ebeveynler isim arayışına da başladı. En güzel kız bebek isimleri, en güzel bebek erkek isimleri gibi listelerin bulunduğu kitaplardan alan aileler, heyecanla bebeklerine koyacakları ismi araştırıyor.

Ünlülerin çocuklarının adları ne?

Bazı aileler ise araştırmalarını sevdikleri ünlülerden seçerek; ünlülerin bebek isimlerinin adları ne, ünlülerin çocuklarının isimleri nedir şeklinde araştırmalar yaparak yeni doğacak bebeklerine isim arayışına devam ediyor. Demet Akalın'dan Tarkan'a, Burak Kut'tan Didem Uzel'e, Rafet El Roman'dan Yavuz Bingöl'e kadar sanat camiasından birçok ünlünün ilginç çocuk isimleri listemizde!

Demet Akalın'ın kızının adı Hira.

Tarkan'ın kızının adı Liya.

Ozan Doğulu'nun kızlarının adları Arya, Lila ve Elya.

Rafet El Roman'ın oğlunun adı Edvan.

Ümit Erdim'in kızının adı Ses.

Emrah'ın Elyesa adlı bir oğlu ve Eleysa adlı bir kızı var.

Volkan Demirel'in kızlarının adı Yade ve Yeda.

Işın Karaca'nın kızının adı Sasha Mia.

Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin çiftinin oğlunun adı Rodin.

Gülben Ergen'in oğulları Ares ve Atlas isimleriyle gündem olmuştu.

Gülşen ve Ozan Çolakoğlu'nun oğlunun adı Azur Benan.

Irmak Ünal'ın kızının adı Kayla.

Okan Bayülgen'in kızının adı İstanbul.

Burak Kut'un kızının adı Aden Bucan.

Sevinç Erbulak'ın kızının adı Zeynep Kavin Midyat.

Erkan Petekkaya'nın oğlunun adı Cem Cano.

Şeyda Coşkun'un oğlunun adı Arat.

Özgü Namal'ın oğlunun adı Nefes, kızının adı Elem Su.

Leo adını pek çok ünlü tercih ediyor.

Didem Uzel'in oğlunun adı Leo Aslan.

Esin Maraşlıoğlu'nun oğlunun adı ise Leon.

Pelin Karahan'ın oğlunun adı Ali Demir

Ece Erken'in oğlunun ismi Eymen

Çağla Şıkel - Emre Altuğ çiftinin ilk çocuklarının adı Kuzey,öİkinci çocuklarının adı Uzay

Nil Karaibrahimgil'in oğlunun adı Aziz Arif

Ali Özbir - Esra Erol çiftinin oğullarının adı İdris Ali

Meryem Uzerli'nin kızının adı Lara

Cem Yılmaz'ın oğlunun adı Kemal

Ebru Gündeş - Reza Zarrab çiftinin kızlarının ismi Alara

Ebru Akel'in oğlunun adı Eren

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in oğullarının adı Ali

Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa

Emre - Tuğba Belözoğlu çifti, oğullarına Ömer Akif ismini verdi.

Tuğba Büyüküstün - Onur Saylak çifti ikiz kızlarının adları Maya ve Toprak

Şeyda Coşkun'un oğlunun adı Arat

Tuğba Ünsal'ın kızının adı Sare oğlunun adı Civan Mert

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın kızlarının adı Su

Ceyda Düvenci - Engin Akgün çifti, kızlarına Melisa ismini verdi.

Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer'in kızının adı Nazlı

Simge Tertemiz, oğluna Nail Kayra adını verdi.

Necati Şaşmaz'ın oğlunun adı Ali Nadir

3 çocuğu olan Rafet El Roman'ın ilk kızının adı Su Elnur İkinci kızının adı Şevval, Oğlunun adı Edvan

Irmak Ünal- Emre Karabacak çiftinin kızı Kayla

Irmak Ünal'ın oğlunun adı ise Vadi

Açelya Akkoyun - Enis Cergelin'in kızlarının adı Alya Deniz

Yavuz Bingöl'ün kızının adı Türkü Sinem.

İbrahim Tatlıses'in 6 çocuğu var. Çocuklarının isimleri ise Ahmet, Gülşen,
Gülden Melek Zübeyde, İdo, Elif Ada

Özgü Namal'ın çocuğunun adı Nefes

Berna Laçin kızına Ada adını verdi.

Tarık Akan'ın çocuklarının adı Özgür, Özlem ve Barış

Sinem Güven'in kızının adı Defne

Deniz Akkaya'nın kızının adı Ayşe

Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı

Arzu Yanardağ'ın kızı Alara

Yeşim Salkım'ın kızının adı Gizem, İkinci kızının adı Ada

Neşe Erberk'in üçüzlerinin isimleri Alin, Selin ve Lara

Burak Hakkı ve Sema Şimşek'in oğullarının adı Rüzgar

Güzide Duran'ın kızının adı Selin

Özge Özberk'in oğlunun adı Leo

Mehmet Okur'un ilk çocuğunun adı Melisa, İkinci çocuğunun adı ise Yiğit Mehmet

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin oğullarının adı Can

Sibel Can'ın üç çocuğu var. İsimleri Melisa, Engin Can ve Emir

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu kızları Zehra

Nurgül Yeşilçay ile Cem Özer'in oğullarının adı Osman Nejat

İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in kızlarının adı İrem oğlunun adı ise Ömer

Ebru Şallı'nın oğlu Beren,

Emina Türkcan ile Mustafa Sandal'ın ilk oğlunun adı Yaman, ikinci oğlunun adı ise Yavuz

Seda Sayan'ın oğlunun adı Oğulcan

Türkan Şoray ve Cihan Ünal'ın kızının adı Yağmur

Ahu Tuğba'nın kızının adı Ajelbegü Ahu Anjelik

Zuhal Olcay'ın kızının adı Ceren

Sezen Aksu'nun oğlunun adı Mithat Can...

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