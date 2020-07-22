İlginç bebek isimleri! Ünlülerin çocuklarının adları ne? İşte ünlülerin ilginç bebek isimleri

Yeni anne ve baba olacakları heyecan sardı. Yeni bebekleri için hazırlık yapan ebeveynler isim arayışına da başladı. En güzel kız bebek isimleri, en güzel bebek erkek isimleri gibi listelerin bulunduğu kitaplardan alan aileler, heyecanla bebeklerine koyacakları ismi araştırıyor.

Ünlülerin çocuklarının adları ne?

Bazı aileler ise araştırmalarını sevdikleri ünlülerden seçerek; ünlülerin bebek isimlerinin adları ne, ünlülerin çocuklarının isimleri nedir şeklinde araştırmalar yaparak yeni doğacak bebeklerine isim arayışına devam ediyor. Demet Akalın'dan Tarkan'a, Burak Kut'tan Didem Uzel'e, Rafet El Roman'dan Yavuz Bingöl'e kadar sanat camiasından birçok ünlünün ilginç çocuk isimleri listemizde!

Demet Akalın'ın kızının adı Hira.

Tarkan'ın kızının adı Liya.

Ozan Doğulu'nun kızlarının adları Arya, Lila ve Elya.

Rafet El Roman'ın oğlunun adı Edvan.

Ümit Erdim'in kızının adı Ses.

Emrah'ın Elyesa adlı bir oğlu ve Eleysa adlı bir kızı var.

Volkan Demirel'in kızlarının adı Yade ve Yeda.

Işın Karaca'nın kızının adı Sasha Mia.

Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin çiftinin oğlunun adı Rodin.