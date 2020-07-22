İlginç bebek isimleri! Ünlülerin çocuklarının adları ne? İşte ünlülerin ilginç bebek isimleri

Yeni anne ve baba olacakları heyecan sardı. Yeni bebekleri için hazırlık yapan ebeveynler isim arayışına da başladı. En güzel kız bebek isimleri, en güzel bebek erkek isimleri gibi listelerin bulunduğu kitaplardan alan aileler, heyecanla bebeklerine koyacakları ismi araştırıyor.
Bazı aileler ise araştırmalarını sevdikleri ünlülerden seçerek; ünlülerin bebek isimlerinin adları ne, ünlülerin çocuklarının isimleri nedir şeklinde araştırmalar yaparak yeni doğacak bebeklerine isim arayışına devam ediyor. Demet Akalın'dan Tarkan'a, Burak Kut'tan Didem Uzel'e, Rafet El Roman'dan Yavuz Bingöl'e kadar sanat camiasından birçok ünlünün ilginç çocuk isimleri listemizde!
Demet Akalın'ın kızının adı Hira.
Tarkan'ın kızının adı Liya.
Ozan Doğulu'nun kızlarının adları Arya, Lila ve Elya.
Rafet El Roman'ın oğlunun adı Edvan.
Ümit Erdim'in kızının adı Ses.
Emrah'ın Elyesa adlı bir oğlu ve Eleysa adlı bir kızı var.
Volkan Demirel'in kızlarının adı Yade ve Yeda.
Işın Karaca'nın kızının adı Sasha Mia.
Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin çiftinin oğlunun adı Rodin.
Gülben Ergen'in oğulları Ares ve Atlas isimleriyle gündem olmuştu.
Gülşen ve Ozan Çolakoğlu'nun oğlunun adı Azur Benan.
Irmak Ünal'ın kızının adı Kayla.
Okan Bayülgen'in kızının adı İstanbul.
Burak Kut'un kızının adı Aden Bucan.
Sevinç Erbulak'ın kızının adı Zeynep Kavin Midyat.
Erkan Petekkaya'nın oğlunun adı Cem Cano.
Şeyda Coşkun'un oğlunun adı Arat.
Özgü Namal'ın oğlunun adı Nefes, kızının adı Elem Su.
Leo adını pek çok ünlü tercih ediyor.
Didem Uzel'in oğlunun adı Leo Aslan.
Esin Maraşlıoğlu'nun oğlunun adı ise Leon.
Pelin Karahan'ın oğlunun adı Ali Demir
Ece Erken'in oğlunun ismi Eymen
Çağla Şıkel - Emre Altuğ çiftinin ilk çocuklarının adı Kuzey,öİkinci çocuklarının adı Uzay
Nil Karaibrahimgil'in oğlunun adı Aziz Arif
Ali Özbir - Esra Erol çiftinin oğullarının adı İdris Ali
Meryem Uzerli'nin kızının adı Lara
Cem Yılmaz'ın oğlunun adı Kemal
Ebru Gündeş - Reza Zarrab çiftinin kızlarının ismi Alara
Ebru Akel'in oğlunun adı Eren
Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in oğullarının adı Ali
Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa
Emre - Tuğba Belözoğlu çifti, oğullarına Ömer Akif ismini verdi.
Tuğba Büyüküstün - Onur Saylak çifti ikiz kızlarının adları Maya ve Toprak
Şeyda Coşkun'un oğlunun adı Arat
Tuğba Ünsal'ın kızının adı Sare oğlunun adı Civan Mert
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın kızlarının adı Su
Ceyda Düvenci - Engin Akgün çifti, kızlarına Melisa ismini verdi.
Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer'in kızının adı Nazlı
Simge Tertemiz, oğluna Nail Kayra adını verdi.
Necati Şaşmaz'ın oğlunun adı Ali Nadir
3 çocuğu olan Rafet El Roman'ın ilk kızının adı Su Elnur İkinci kızının adı Şevval, Oğlunun adı Edvan
Irmak Ünal- Emre Karabacak çiftinin kızı Kayla
Irmak Ünal'ın oğlunun adı ise Vadi
Açelya Akkoyun - Enis Cergelin'in kızlarının adı Alya Deniz
Yavuz Bingöl'ün kızının adı Türkü Sinem.
İbrahim Tatlıses'in 6 çocuğu var. Çocuklarının isimleri ise Ahmet, Gülşen,
Gülden Melek Zübeyde, İdo, Elif Ada
Özgü Namal'ın çocuğunun adı Nefes
Berna Laçin kızına Ada adını verdi.
Tarık Akan'ın çocuklarının adı Özgür, Özlem ve Barış
Sinem Güven'in kızının adı Defne
Deniz Akkaya'nın kızının adı Ayşe
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı
Arzu Yanardağ'ın kızı Alara
Yeşim Salkım'ın kızının adı Gizem, İkinci kızının adı Ada
Neşe Erberk'in üçüzlerinin isimleri Alin, Selin ve Lara
Burak Hakkı ve Sema Şimşek'in oğullarının adı Rüzgar
Güzide Duran'ın kızının adı Selin
Özge Özberk'in oğlunun adı Leo
Mehmet Okur'un ilk çocuğunun adı Melisa, İkinci çocuğunun adı ise Yiğit Mehmet
Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin oğullarının adı Can
Sibel Can'ın üç çocuğu var. İsimleri Melisa, Engin Can ve Emir
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu kızları Zehra
Nurgül Yeşilçay ile Cem Özer'in oğullarının adı Osman Nejat
İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in kızlarının adı İrem oğlunun adı ise Ömer
Ebru Şallı'nın oğlu Beren,
Emina Türkcan ile Mustafa Sandal'ın ilk oğlunun adı Yaman, ikinci oğlunun adı ise Yavuz
Seda Sayan'ın oğlunun adı Oğulcan
Türkan Şoray ve Cihan Ünal'ın kızının adı Yağmur
Ahu Tuğba'nın kızının adı Ajelbegü Ahu Anjelik
Zuhal Olcay'ın kızının adı Ceren
Sezen Aksu'nun oğlunun adı Mithat Can...
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