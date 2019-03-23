İlginç çubuk yöntemi! Arkasından yaklaşıp herkesin içinde yaptı

Çin'de bir seyyar satıcıdan sebze alan kadın akılalmaz hırsızlık yönteminin hedefi oldu. Kadının arkasından adeta göstere göstere gelen hırsız, cebinden çıkardığı çubuklar yardımıyla kadının cebine hamle yaptı.
YERE DÜŞENLERİ DE ALDI
Seyyar satıcının gözleri önünde gerçekleşmesine rağmen hiçbir tepki vermemesi dikkat çekerken, hırsız kadının cebinden telefonu çekerek hızlıca iç cebine koydu. Yere düşenleri de kadın fark etmeden alarak oradan uzaklaştı. Yaşanan o anlar anbean kamera kayıtlarına yansıdı.
Denizli'de korkutan sayı: 862!
Siz de çok sık yaşıyorsanız dikkat! Meğer çözüm için...
Yapımındaki ince detaylarıyla kendine hayran bırakıyor
Bilim insanları açıkladı! Ruh hastalığına neden olabiliyor
Muharrem İnce'nin mitinginde ilginç anlar! 'CHP'nin başına geçecek misin?' sorusuna yanıt
Bu oteller bildiğinizden çok farklı
"5 yıl komadaydınız; uyanınca ne sorarsınız" sorusuna efsane yanıtlar
Sosyal medyanın yeni trendi: Dinozor kediler
İnsanın sinirini bozan rahatsız edici 10 görüntü
Okuyucu Yorumları 0 yorum