İlginç çubuk yöntemi! Arkasından yaklaşıp herkesin içinde yaptı

Çin'de bir seyyar satıcıdan sebze alan kadın akılalmaz hırsızlık yönteminin hedefi oldu. Kadının arkasından adeta göstere göstere gelen hırsız, cebinden çıkardığı çubuklar yardımıyla kadının cebine hamle yaptı.

YERE DÜŞENLERİ DE ALDI

Seyyar satıcının gözleri önünde gerçekleşmesine rağmen hiçbir tepki vermemesi dikkat çekerken, hırsız kadının cebinden telefonu çekerek hızlıca iç cebine koydu. Yere düşenleri de kadın fark etmeden alarak oradan uzaklaştı. Yaşanan o anlar anbean kamera kayıtlarına yansıdı.

