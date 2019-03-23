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İlginç çubuk yöntemi! Arkasından yaklaşıp herkesin içinde yaptı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 23.03.2019 10:20 | Son Güncelleme

Çin'de bir seyyar satıcının gözü önünde kadına arkadan yaklaşan adam, çubuk kullanarak kadının cep telefonunu çaldı. O anlar bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Çin'de bir seyyar satıcıdan sebze alan kadın akılalmaz hırsızlık yönteminin hedefi oldu. Kadının arkasından adeta göstere göstere gelen hırsız, cebinden çıkardığı çubuklar yardımıyla kadının cebine hamle yaptı.

YERE DÜŞENLERİ DE ALDI

Seyyar satıcının gözleri önünde gerçekleşmesine rağmen hiçbir tepki vermemesi dikkat çekerken, hırsız kadının cebinden telefonu çekerek hızlıca iç cebine koydu. Yere düşenleri de kadın fark etmeden alarak oradan uzaklaştı. Yaşanan o anlar anbean kamera kayıtlarına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
çin hırsızlık telefon çubuk

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