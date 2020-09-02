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İlginç detay! Cemal Can Survivor’a gitmeden önce şampiyonluğunu ilan etmiş!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 13:37 | Son Güncelleme

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışma programının Dominik Cumhuriyeti’nde süren 4 aylık serüveni Cemal Can Cansever’in şampiyonluğuyla sona ermişti. Survivor yarışmasının başlangıcından önce Cemal Can’ın şampiyonluk iddiası dikkatleri çekti.

İlginç detay! Cemal Can Survivor’a gitmeden önce şampiyonluğunu ilan etmiş!

Çocukluğundan beri en büyük hayalinin Survivor yarışmasına katılmak olduğunu söyleyen Cemal Can’ın sosyal medya hesabından Şubat ayında şampiyonluğunu ilan ettiği ortaya çıktı. Survivor 2020 programı başlamadan önce hazırlıklarını tamamlamak için sıkı bir idman programı yapan Cemal Can 6 Şubat’ta yaptığı paylaşımla görenleri şaşırttı.

2020 SURVİVOR ŞAMPİYONU CEMAL CAN

cemal can

Survivor finalindeki halk oylamasında Barış Murat Yağcı’yı SMS sonuçlarıyla geçmeyi başaran Cemal Can şampiyonluk kupasını kaldırmıştı. Cemal Can’ın arşivinden çıkarttığı sosyal medya paylaşımı şampiyonluğa inandığını gösterdi. Spor salonuna idman yapmak için her gidişinde Cemal Can’ın “Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can” olarak imza attığı ortaya çıktı. Bu anları sosyal medya hesabından yayınlayan Cemal Can, “Sporda her attığım imzaya 2020 Survivor şampiyonu yazmıştım hep. İnanmak başarmanın yarısıdır” notunu düştü.

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