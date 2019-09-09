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İlginç görüntü! Yeniden ortaya çıktı

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 09.09.2019 21:29 | Son Güncelleme

Yaz mevsiminin son dönemleri yaklaşırken İznik Gölü'nün Orhangazi sahilindeki su çekilmesi de üst seviyeye çıktı. Gölde geçmiş yıllarda da olduğu gibi adacıklar oluştu.

İlginç görüntü! Yeniden ortaya çıktı

Orhangazi'de İznik Gölü sahilinde geçmiş yıllarda da bu mevsimlerde sıkça görülen adacıklar yeniden ortaya çıktı. Yaz döneminin yeteri kadar yağış almaması, tarımsal sulamalar ve diğer etkenlerden dolayı göl suyunda ciddi oranda çekilme yaşandığı gözleniyor. İznik Gölü Orhangazi sahilinde ise çekilmeden dolayı adacıklar oluştu.

Göle serinlemek için giren vatandaşlar ise oluşan adacıklarda ilginç görüntüler oluşturdular. Göldeki su çekilmesinin geçmiş yıllardaki oranlarda olduğu ve yağışlarla birlikte yeniden seviyesinin yükselebileceği kaydedildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
orhangazi iznik gölü

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