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İlginç itiraf! 'Pornonun yasaklanmasına karşıyım' dedi ve...

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.09.2018 16:45 | Son Güncelleme

Ünlü isimler ne yapsa olay oluyor! Bazısı özel hayatına dair tek kelime söylemese de bazıları çok açık oluyor! İşte ünlülerin seks itirafları

Ünlüler itiraflarıyla her zaman gündem olmayı başarıyor! Özel hayatlarına dair yaptıkları açıklamalarla gündeme bomba gibi düşüyorlar

Ünlülerin cinsellik itirafları

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Ünlüler dünyası bizi her geçen gün şaşırtmaya devam ediyor. Tüm hayatları göz önünde olan bu insanların cinsellikle ilgili itirafları da dikkat çekiyor

Ünlüler dünyası bizi her geçen gün şaşırtmaya devam ediyor. Tüm hayatları göz önünde olan bu insanların cinsellikle ilgili itirafları da dikkat çekiyor
Yonca Evcimik de seks itirafı yapan ünlüler kervanına katıldı. Yonca Evcimik seks için "Çok önemlidir. Olmazsa olmazdır! Seks olmadan ilişki belli bir yaşa kadar gitmez. Seks nefes almak kadar doğal" dedi.
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Pınar Altuğ cinselliğin bu hayatta olmadan olmazları olduğunu şu sözlerle ifade ediyor:

Pınar Altuğ cinselliğin bu hayatta olmadan olmazları olduğunu şu sözlerle ifade ediyor:
Cinsellik olmadan hayat olur mu? Asla olmaz. Benim seksapelimi ön plana çıkarıp bununla iş yapmıyor olmam, ruhumun öyle olmadığı anlamına gelmiyor. Cinsellikle bir şeyleri ele geçirmeye ucuz buluyorum. Bir de mahrem olmayı seviyorum.
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Rafet El Roman

Rafet El Roman
Posta Gazetesi'nden Canan Danyıldız'a konuşan Rafet El Roman herkesi şaşırtan açıklamalar yaptı. Rafet El Roman, "Benim için cinsellik her şey. Tamam duygusal bir adamım ama ten uyuşmazsa, seks olmazsa o ilişkide hiç durmam.
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Beni tatmin etmiyorsa öyle bir ilişki istemem. Çok romantiğim, çok duygusalım. Günün her anını o kadınla yaşamayı severim. Ama cinselliği uymuyorsa her şey biter" dedi.
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Tuğba Ekinci

Tuğba Ekinci
"Cinsel hayatta sorun çıkarsa ve kötü bir seks hayatı söz konusuysa o ilişki yürümez. Benim hayatıma bakımsız bir erkek giremez. Ya sporcu ya oyuncu olmak zorunda. Kasları olmayan bir erkeğe erkek demiyorum. Erkek dediğin kamyon gibi olacak.
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Tuğba Özay:

Tuğba Özay:
"Cinsellik tabii ki ilişkide çok önemli; hatta uzun süreli beraberliklerde çoğu zaman seks kurtarıcı durumunda... Sekste başarılı olmadığını düşünenler varsa, fantezi dünyalarını genişletebilirler. Sonuçta belli bir yaştan sonra kimse evcilik
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Didem Erol:

Didem Erol:
"Seks olmazsa elbette ilişki biter, kimse bunu inkar edemez. Bence de seks ilişkide çok önemli... Seks yapmadığın insanla ömür boyu yaşayamazsın. en kötü seks yaptığım hiç kimseyle ilişki yaşamam; hatta ilişkiye başlamam bile!"
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Billur Kalkavan:

Billur Kalkavan:
"İnternette pornonun yasaklanmasına karşıyım. Dünyanın her yerinde çocukların izlemesini istemediğin şeyleri yasaklayabilirsin ama günümüzde insanları zaptetmek zordur... Ben porno seyretmeyi severim. Kendi fikrim ve zevkim bu... Bazen iz
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Heidi Klum:

Heidi Klum:
"Bazı insanlar yatakta daha deneyimli, bazıları ise daha sıkıcı. Vahşi ve çılgınsa insan bunu açığa çıkarmalı. Bazen renk katmak için çaba sarf etmek, normal kabul edilenin dışında bir şeyler yapmak iyidir.”
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Angelina Jolie:

Angelina Jolie:
"İnsanların, hamileliğin seks hayatı için kötü olduğunu söylediklerini duymuştum. Hayır, tam tersi olduğunu düşünüyorum. Bu, seks hayatı için harika. Sizi daha yaratıcı olmaya zorluyor."
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Scarlett Johansson:

Scarlett Johansson:
"Arabada seks yapmayı seviyorum. Gerçekten çılgın ve değişik bir şey yapmak isteseydim arka koltuğu seçerdim."
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Lady Gaga:

Lady Gaga:
"Seks yapmayı çok seviyorum. Hislerimi beynimde canlandırarak zihin gücüyle orgazm olabiliyorum."
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Eva Mendes:

Eva Mendes:
"50 eyalette seks yaptım. Bunların çoğu gençliğimde yaptığım yolculuklar sırasındaydı. Belki de temiz havadan."
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