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İlginç kahkahaya sahip insanları bir stüdyoda topladılar! Kahkaha tufanı başlayınca olanlar oldu

03.10.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıllarda, Fransa'da bir televizyon kanalının ilginç kahkahaya sahip bir grup insanı aynı stüdyoda topladığı TV programı sosyal medyada yeniden gündem oldu. Programa katılan insanlar bir anda gülme krizine girince ortaya çıkan görüntüler, izleyenleri de kahkahalara boğdu.

Klipte birkaç kişinin canlı bir stüdyo programında, seyircilerin önünde sahnede oturduğu görülüyordu. Neler olup bittiğini anlamak oldukça zordu ancak bu sadece dil farkı sebebiyle değildi.

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TAM BİR KAHKAHA TUFANI

Çünkü program boyunca, kesintisiz bir şekilde korna, gıcırtı, çığlık ve hatta hayvan hırıltısı gibi seslerden oluşan olağandışı bir kahkaha tufanı vardı.

SUNUCU DA KENDİNİ TUTAMADI

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Kahkahaların bulaşıcı doğası gereği, biri durur durmaz tekrar gülmeye başladıkları için, bu akış kesintisiz devam etti. Bir noktada programa ev sahipliği yapan Évelyne Thomas bile kendini tutamadı.

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SAYISIZ İNSANI GÜLDÜRMEYİ BAŞARDI

Programın bu inanılmaz anlarına dair görüntüler yeniden ortaya çıktı. 5.6 milyondan fazla kez izlenen görüntüler, 40.000'den fazla kez retweetlendi ve sayısız insanı güldürmeyi başardı.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa
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