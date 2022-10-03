İlginç kahkahaya sahip insanları bir stüdyoda topladılar! Kahkaha tufanı başlayınca olanlar oldu

Klipte birkaç kişinin canlı bir stüdyo programında, seyircilerin önünde sahnede oturduğu görülüyordu. Neler olup bittiğini anlamak oldukça zordu ancak bu sadece dil farkı sebebiyle değildi.

TAM BİR KAHKAHA TUFANI

Çünkü program boyunca, kesintisiz bir şekilde korna, gıcırtı, çığlık ve hatta hayvan hırıltısı gibi seslerden oluşan olağandışı bir kahkaha tufanı vardı.

SUNUCU DA KENDİNİ TUTAMADI

Kahkahaların bulaşıcı doğası gereği, biri durur durmaz tekrar gülmeye başladıkları için, bu akış kesintisiz devam etti. Bir noktada programa ev sahipliği yapan Évelyne Thomas bile kendini tutamadı.

SAYISIZ İNSANI GÜLDÜRMEYİ BAŞARDI

Programın bu inanılmaz anlarına dair görüntüler yeniden ortaya çıktı. 5.6 milyondan fazla kez izlenen görüntüler, 40.000'den fazla kez retweetlendi ve sayısız insanı güldürmeyi başardı.



