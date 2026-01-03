İlginç karar! İki kişiyi öldürdü ama devletten tazminat alacak!

İki kişinin ölümünden ve bir cezaevi görevlisinin rehin alınmasından sorumlu tutuklan uyuşturucu çetesi lideri ve cihatçı sempatizanı Fuad Awale (38), tek başına hapsedilmesinin haksızlık olduğunu savunmak için mahkemeye başvurmuştu.

2021'den itibaren HMP Woodhill'de tutulup, günde 23 saate kadar yalnız kalıp, diğer mahkumlarla hiçbir şekilde iletişim kurmuyordu. Awale, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 8. maddesine dayanarak, memurlara zarar vermesini ve mahkumları radikalleştirmesini önlemek amacıyla uygulanan tecritin, yaşam hakkını ihlal ettiğini ve kendisini 'ağır depresyona' sürüklediğini iddia etti.

Avukatlar, Awale'nin diğer mahkumlarla görüşmesinin engellenmesine ilişkin kararların 'şeffaf olmadığını' ve cezaevi yöneticilerinin onun tecrit koşullarını düzenli olarak gözden geçirmediğini savundu. Yetkililer, Awale'nin 17 Mart 2023'ten beri başka hiçbir mahkumla görüşmesine izin verilmediğini söyledi.

MAHKEME HAKLI BULDU

Yüksek Mahkeme, iddiayı tüm gerekçelerle kabul etti. Adalet Bakanı David Lammy, Yüksek Mahkeme hakiminin "davacının özel hayatına önemli ölçüde müdahale edildiği" yönündeki kararının ardından 7.500 sterlin tazminat ve 234.000 sterlin yasal masraf ödemeyi kabul etti.