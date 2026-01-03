Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

İlginç karar! İki kişiyi öldürdü ama devletten tazminat alacak!

İngiltere'de iki kişiyi öldürmekten hapis yatan 38 yaşındaki Fuad Awale, tecrit şartlarının ağır olması nedeniyle dava açtı. Mahkeme ise katil Awale'yi haklı bularak tazminat ödenmesine karar verdi.

İlginç karar! İki kişiyi öldürdü ama devletten tazminat alacak!

İki kişinin ölümünden ve bir cezaevi görevlisinin rehin alınmasından sorumlu tutuklan uyuşturucu çetesi lideri ve cihatçı sempatizanı Fuad Awale (38), tek başına hapsedilmesinin haksızlık olduğunu savunmak için mahkemeye başvurmuştu.

İlginç karar! İki kişiyi öldürdü ama devletten tazminat alacak! 1

2021'den itibaren HMP Woodhill'de tutulup, günde 23 saate kadar yalnız kalıp, diğer mahkumlarla hiçbir şekilde iletişim kurmuyordu. Awale, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 8. maddesine dayanarak, memurlara zarar vermesini ve mahkumları radikalleştirmesini önlemek amacıyla uygulanan tecritin, yaşam hakkını ihlal ettiğini ve kendisini 'ağır depresyona' sürüklediğini iddia etti.

İlginç karar! İki kişiyi öldürdü ama devletten tazminat alacak! 2

Avukatlar, Awale'nin diğer mahkumlarla görüşmesinin engellenmesine ilişkin kararların 'şeffaf olmadığını' ve cezaevi yöneticilerinin onun tecrit koşullarını düzenli olarak gözden geçirmediğini savundu. Yetkililer, Awale'nin 17 Mart 2023'ten beri başka hiçbir mahkumla görüşmesine izin verilmediğini söyledi.

İlginç karar! İki kişiyi öldürdü ama devletten tazminat alacak! 3

MAHKEME HAKLI BULDU

Yüksek Mahkeme, iddiayı tüm gerekçelerle kabul etti. Adalet Bakanı David Lammy, Yüksek Mahkeme hakiminin "davacının özel hayatına önemli ölçüde müdahale edildiği" yönündeki kararının ardından 7.500 sterlin tazminat ve 234.000 sterlin yasal masraf ödemeyi kabul etti.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
154 yıllık kilise yılbaşında küle döndü! 154 yıllık kilise yılbaşında küle döndü!
Estetikle 20 yaş gençleşti! Yaşlı kadının değişimini görenler inanamadıEstetikle 20 yaş gençleşti! Yaşlı kadının değişimini görenler inanamadı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
mahkum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Kadıköy’de vurgun iddiasıyla gündeme gelen galeriye operasyon

Kadıköy’de vurgun iddiasıyla gündeme gelen galeriye operasyon

Bayern Münih'e önerilmişti! Alman devinden resmi Osimhen açıklaması

Bayern Münih'e önerilmişti! Alman devinden resmi Osimhen açıklaması

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? Fragman bekleniyor

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? Fragman bekleniyor

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.