Yerleşimin hemen yanında: Erzurum'da gündüz vakti kurt sürüsü görüldü!

Erzurum'un Karayazı ilçesinde gün içerisinde merkez yakınlarında kurt sürüsü görüntülendi. Vatandaşların dikkatini çeken sürünün en önünde, sürüyü koruyan ve yönlendiren alfa kurdun yer aldığı görüldü.

Yerleşimin hemen yanında: Erzurum'da gündüz vakti kurt sürüsü görüldü!
Çiğdem Berfin Sevinç

Bölgede etkili olan ağır kış şartları ve yiyecek bulma zorluğu nedeniyle kurtların yerleşim alanlarına yaklaşmaya çalıştığı değerlendiriliyor. Uzmanlar, aç kalan yaban hayvanlarının genellikle gece saatlerinde merkeze inmeye daha yatkın olduğunu belirtiyor.

Yerleşimin hemen yanında: Erzurum da gündüz vakti kurt sürüsü görüldü! 1

YETKİLİLER UYARDI

Haftalar önce aynı bölgede görülen kurtların bir yavru köpeğe saldırdığı hatırlatılırken, bu kez sürünün geceyi bekleyerek tekrar yerleşim alanına yaklaşabileceği ifade ediliyor.

Yetkililer vatandaşların özellikle akşam ve gece saatlerinde dikkatli olmaları, çocuklarını ve evcil hayvanlarını yalnız bırakmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Erzurum sürü bağışıklığı kurt
