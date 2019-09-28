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İlginç kaza: Tekne otomobilin üzerine devrildi

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 28.09.2019 18:29 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında vagonla taşınan tekne, otomobilin üzerine devrildi.

İlginç kaza: Tekne otomobilin üzerine devrildi

Kaş’ta görenleri şaşkına çeviren kaza yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kaza, 16.00 sıralarında Andifli Mahallesi Küçükçakıl mevkisinde meydana geldi. 34 AT 9692 plakalı otomobilin sürücüsü geldiği kavşakta aracının kontrolünü kaybetti. Otomobile bağlı halde üstünde tekne taşıdığı vagon, bir anda araçtan ayrıldı. Tekne otomobilin üzerine devrildi. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, çarpmanın etkisiyle araçta ve teknede hasar oluştu.

Kazayı görenler, oluşan manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, vatandaşların yardımıyla tekneyi vagona yükleyen sürücü, yoluna devam etti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya kaş kaza trafik kazası

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