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İlginç kıyafetleriyle dikkat çekiyordu! Duşta ağlayarak itiraf etti

03.10.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanye West ile kısa süren bir ilişki yaşayan model Julia Fox duşta çıplak şekilde ağlayarak çektiği videoda hayatına dair itiraflarda bulundu. Julia Fox hastalığı hakkında konuşurken bir dönem aşırı doz sebebiyle ölümden döndüğünü de söyledi.

İlginç kıyafetleriyle dikkat çekiyordu! Duşta ağlayarak itiraf etti

Sadece bir buçuk ay süren ilişkinin ardından Kanye West'ten ayrılan Julia Fox özel hayatına dair itiraflarıyla gündemde. Geçtiğimiz gün duşta çıplak şekilde video çekerek açıklama yapan model Fox dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuyla mücadele ettiğini açıkladı.

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Obsesif kompulsif bozukluğuyla mücadele etmek için esrar içtiğini itiraf eden Julia Fox konuşması sırasında ağladı.

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Ünlü model ayrıca bir dönem kendisine borderline kişilik bozukluğu teşhisi konduğunu söyledi.

Daha kitap çıkardığını söyleyen Fox eski bir sahibe olduğunu itiraf ederek cinsel hayatına da kitabında değindiğini açıkladı.


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