İlginç kıyafetleriyle gündeme geliyordu... Julia Fox yaş gününü yatakta ağlayarak geçirmiş! Sebebi şaşırttı

Sadece bir buçuk ay süren ilişkinin ardından Kanye West'ten ayrılan Julia Fox, giydiği kıyafetlerle sık sık gündeme geliyor. Uncut Gems filmi yıldızı son olarak ise itirafıyla dikkat çekti.

32 yaşındaki güzel isim 27. yaş gününü yatakta ağlayarak geçirdiğini çünkü artık 20'li yaşlarının ortasında olduğunu söyleyemediğini açıkladı.

Fox konuşmasında "Kadınlar için bu kadar derin bir şey... Eğlence endüstrisinde 30, yaşlı sayılıyor" dedi.

Güzel isim evine kutlama için gelen arkadaşlarını da kovduğunu anlatarak "Defolun dışarı! Size kutlama yapmadığımızı söylemiştim! Kutlayacak bir şey yok!" dediğini anlattı.

