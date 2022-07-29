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İlhan İrem kimdir, hastalığı neydi? İlhan İrem kaç yaşında, neden vefat etti? Şarkıcının vasiyetleri ortaya çıktı!

29.07.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı ve yazar İlhan İrem 28 Temmuz akşamı hayata gözlerini yumdu. Geçtiğimiz yıllarda ağır bir hastalığa yakalanan İlhan bir süredir tedavi görüyordu. Yaşanan bu kayıp sonrası sanat camiası ve müzik severler yasa boğuldu. İlhan İrem'in hayatı, neden ve kaç yaşında vefat ettiği gibi sorular araştırma konusu oldu. Peki İlhan İrem kimdir? İlhan İrem nereli ve kaç yaşındaydı, vasiyeti nedir? İşte ünlü şarkıcının hayatı ve ölüm sebebi...

İlhan İrem kimdir, hastalığı neydi? İlhan İrem kaç yaşında, neden vefat etti? Şarkıcının vasiyetleri ortaya çıktı!

Pek çok unutulmaz esere imza atan Türk müsiğiniin unutulmaz ismi İlhan İrem 28 Temmuz akşamı İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İlhan İremin hayatı hakkında merak edilenler internette araştırılmaya başlandı. Peki İlhan İrem kimdir, hastalığı neydi? İlhan İrem kaç yaşında, neden vefat etti? Şarkıcının vasiyetleri ve tüm detaylar haberimizde...

İLHAN İREM

İLHAN İREM NEDEN ÖLDÜ?

2016 yılında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan İlhan İrem'e Böbrek rahatsızlığı teşhisi konmuş ve diyaliz makinasına bağlanmıştı.

İLHAN İREM KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Bursa'da 1 Nisan 1955'de dünyaya gelen İrem, 1969'da ortaokul son sınıftayken, okul orkestrasının solisti olarak müziğe ilk adımını attı.

İrem, 1970'te Milliyet gazetesinin düzenlediği liselerarası müzik yarışmasında "Meltemler" adını verdikleri orkestra ile Marmara Bölgesi birincisi oldu. Aynı orkestrayla 1970-1973 arasında Bursa'da çeşitli otellerde dans müziği şarkıcılığı yaptı.

Sanatçı, 1973'te kendi imkanlarıyla ilk 45'lik plağını çıkardı. 1973-1981 arasında, 10 adet 45'liği yayımlanan başarılı sanatçı, 1979'da yayımladığı senfonik yapıdaki "Sevgiliye" uzunçalar plağıyla akademik bir çalışma yaparak, müzik yaşamında yeni bir yola girdi.

Sevgiliye" albümünde kendi yazdığı sözler dışında, bir Nazım Hikmet şiiri olan "Hoşgeldin"i besteleyip seslendiren sanatçı, 1984'te Bulgaristan'da düzenlenen Altın Orfe Şarkı Yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve Gazeteciler Özel Ödülü'nü kazandı.

Yalnızca kendi yapıtlarını seslendirmeyi sürdüren, kendine özgü bir ekol oluşturan İrem, 1980'li yıllarda öykülerini besteleyerek kurguladığı uzun soluklu müzik yapıtlarıyla, senfonik rock tarzında çalışmalara yöneldi.

İlhan İrem, 1 Ekim 1991'de Edremit Altınoluk Tatil Beldesi'nde Hansu Atbiner ile evlenmişti.

Sanatçının, hikayeleri, denemeleri, şiirlerinin yer aldığı beş kitabı yayımlandı.

Soyut resim çalışmaları da yapan sanatçı, Bursa, Ankara, Antalya, Kuşadası, Dikili, İstanbul, Gölcük ve İzmir'de kişisel resim sergileri açtı. Birçok ödül alan ve 7 altın plak kazanan sanatçı, hayranları tarafından "çağdaş bir ozan" olarak görülüyordu.

İLHAN İREM'İN VASİYETİ

Eşi Hansu İrem ise vefat haberinin ardından eşinin üç vasiyeti olduğunu söyledi. İrem, yaptığı açıklamada "Tabutunun Türk bayrağına sarılmasını istemişti.

Atatürk Kültür Merkezi’nde bir tören yapılmasını istiyordu. Bir diğer vasiyeti de Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verilmekti" ifadelerini kullanmıştır.

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