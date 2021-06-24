Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Ilıca şelalesine yeni adımı! Turizme kazandırılmayı bekliyor

Ilıca şelalesine yeni adımı! Turizme kazandırılmayı bekliyor

24.06.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’nın Ilıca Kaplıcaları bölgesindeki şelale, turizme kazandırılmayı bekliyor.

Ilıca şelalesine yeni adımı! Turizme kazandırılmayı bekliyor

Kütahya merkeze 26 kilometre uzaklıkta bulunan Ilıca şelalesi, doğal manzarası ile görenleri mest ediyor. Yaklaşık 30 metre yükseklikten dökülen suyun oluşturduğu havuz, şelaleye ayrı bir manzara katıyor. Mustafa İyim ve Mustafa Çelik isimli vatandaşlar, çok fazla bilinmeyen şelalenin yeni yeni tanınmaya başladığını söylediler. Mustafa Çelik, "Bu bölgenin turizme kazandırılmasını bekliyoruz. Şelalemizin yol sorunu var. Ayrıca şelalenin bulunduğu bölge yön levhalarının olmaması büyük bir eksiklik" diye konuştu.

kapak

Mustafa İyim, şelaleye gelenlerin manzara karşısında etkilenerek bol bol hatıra fotoğrafı çekindiğini kaydetti. İyim, tarihi çok eskilere dayanan ve mağaralarında bulunduğu bölgenin mutlaka turizme kazandırmasını beklediklerini kaydetti.

(İHA)

Türkiye’deki potansiyel karavan alanları belirlendi! 249 kamp alanı tespit edildiTürkiye’deki potansiyel karavan alanları belirlendi! 249 kamp alanı tespit edildi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatı kolaylaştıran ürünlerHayatı kolaylaştıran ürünler
Karpuzu bacaklarının arasında parçaladı, dünya rekoru kırdıKarpuzu bacaklarının arasında parçaladı, dünya rekoru kırdı
Potansiyel karavan alanları belirlendi! İşte o bölgelerPotansiyel karavan alanları belirlendi! İşte o bölgeler
Anahtar Kelimeler:
Kütahya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Efsane film serisinin yenisi çekiliyor

Efsane film serisinin yenisi çekiliyor

Dünyanın en yaşlı keskin nişancısı oldu

Dünyanın en yaşlı keskin nişancısı oldu

Potansiyel karavan alanları belirlendi! İşte o bölgeler

Potansiyel karavan alanları belirlendi! İşte o bölgeler

Efsane çizgi filme modernleştirme

Efsane çizgi filme modernleştirme

İlginizi Çekebilir

Kara Gözlüm hakkındaki gerçeği çok az kişi biliyor

Kara Gözlüm hakkındaki gerçeği çok az kişi biliyor

Biyolojik yaşı şaşırttı

Biyolojik yaşı şaşırttı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tuhaf gelenek! Ölen kabile üyeleriyle cinsel ilişkiye giriyorlar

Tuhaf gelenek! Ölen kabile üyeleriyle cinsel ilişkiye giriyorlar

Hayatı boyunca sadece iki kez banyo yaptı

Hayatı boyunca sadece iki kez banyo yaptı

Annesinin yaşına inandıramadı! Sosyal medya ikiye bölündü

Annesinin yaşına inandıramadı! Sosyal medya ikiye bölündü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.