İlim eş anlamlısı nedir? İlim kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçede yer alan kelimelerin birden fazla eş anlamlı karşılığı olabilir. Bunun temel sebeplerinden biri, dilimize farklı dillerden kelimelerin eklenmiş olmasıdır. İlim kelimesi Türkçeye, Arapçadan geçen bir kelimedir. İlim kelimesi Arapçada "ˁlm" kökünden gelir. “Bilgi, özellikle teorik bilgi, bilim" anlamına gelen "ˁilm" kelimesinden evrilmiştir. Dilimizde 1000'li yıllardan beri kullanılan bir kelimedir.

İlim kelimesinin eş anlamı nedir?

Herhangi bir şeyi gerçek yönü ile anlamak, gerçekle örtüşen kesin inanç ile desteklemek ve bir nesne şeklinin zihinde oluşması gibi çeşitli anlamlar açısından ilim kelimesini ele almak mümkündür. TDK, ilim kelimesine karşılık olarak "bilim" kelimesine yer verir. İlim kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "bilim" kelimesidir.

İlmin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

İlim her şeyden önce kendini bilmekle başlayan bir kavramdır.

Bilim yolunda birçok emek veren bilim insanları bu işin hakkını vermişlerdir.

Bu bilim uğrunda birçok cefaya katlanacaksın, hazır mısın?

İlim, toplumları aydınlığa taşıyan en değerli vasıtadır.

Bilim sayesinde daha modern şehirler kurulmuş ve endüstriyel alanda gelişmeler yaşanmıştır.



