İlişki teklifini reddeden kadını bıçaklayan profesörün cezası belli oldu

Olay, 20 Nisan 2018'de, merkez Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi'ndeki Kadir Has Spor Salonu önünde meydana geldi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Fuat D., iddiaya göre, 2011'de hastanede tanıştığı hasta yakını S.İ. ile yaklaşık 2 yıl ilişki yaşadıktan sonra ayrıldı. Fuat D., olay tarihinde tekrar aradığı S.İ. ile buluşarak, yeniden ilişki teklifinde bulundu. S.İ.'nin reddetmesi üzerine tartışma çıktı. Fuat D., yanındaki bıçakla S.İ.'yi karnından ve kolundan yaraladı. S.İ., kaldırıldığı hastanede tedavi gördü. Gözaltına alınan Fuat D. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklu yargılanan sanık Fuat D., karar duruşmasında hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmada İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen, Fuat D.'nin akli dengesinin yerinde olduğuna dair rapor okundu.

'İŞ YERİME GELİP RAHATSIZ EDİYORDU'

Eski duruşmalarda 25 bin TL borç verdiğini ileri sürdüğü S.İ.'den parasını istediğini, onun ise kendisinden eşinden ayrılması istediğini öne süren Fuat D., son savunmasında, "S.İ., benim iş yerime gelip, rahatsız edip, tehdit ediyordu" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Fuat D.'ye, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan önce ömür boyu hapis cezası verdi. Sanığın cezası, daha sonra 'ağır tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak, 7 yıl 6 ay hapse düşürüldü. Fuat D.'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

(DHA)

