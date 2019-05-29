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İlişki vaadiyle kabusu yaşattılar!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 29.05.2019 13:56 | Son Güncelleme

İzmit'te, 28 yaşındaki B.T., para karşılığı cinsel ilişki için anlaştığı kadının kurduğu tuzağa düşünce, hem dövüldü hem cep telefonu gasbedildi.

Olay, dün İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nde meydana geldi. B.T., daha önceden tanıdığı S.D. (24) isimli kadın ile para karşılığı cinsel ilişki için anlaştı. Otogar yakınında buluşan ikili, bölgedeki bir otele doğru yürümeye başladı.

ÖNLERİNİ KESTİLER

Ancak yolları içerisinde 4 kişi bulunan otomobil tarafından kesildi. Saldırganlar, B.T.'yi zorla otomobile bindirdi. S.D. de araca binerek, 4 kişi ile birlikte B.T.'yi önce darbetti, ardından cep telefonunu aldı. B.T.'yi otelin arka sokağında otomobilden indiren saldırganlar kaçtı.

Gencin şikayeti üzerine harekete geçen Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından olayda kullanılan otomobilin plakasını tespit etti.

KISA SÜREDE YAKALANDILAR

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Saldırganların S.T. (28), H.E. (27), Y.İ.E. (26) ve M.Y. (26) olduğunu belirleyen polis, İzmit Yenişehir Mahallesi'ndeki eve baskın düzenledi. Şüpheliler, S.D. isimli kadın ile birlikte yakalanarak, gözaltına alındı.

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Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularında suçlamaları kabul etmedikleri öğrenilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmit gözaltı

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