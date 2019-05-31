Mynet Trend

İlişki yaşadığı kadına dehşeti yaşattı! Polisi arayıp söyledikleri şoke etti

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 31.05.2019 16:40 | Son Güncelleme

Kütahya'da yaklaşık 1 aydır kayıp olarak aranan Zeki Küçükbey (49), kiraladığı evde, ilişki yaşadığı, eşinden boşanma aşamasındaki Fatma Y.'yi (45) çıkan tartışmada boğarak öldürdü. Polis gidip, "Fatma Y.’yi öldürdüm, gidip cesedini alın” diyen Zeki Küçükbey, gözaltına alındı.

İlişki yaşadığı kadına dehşeti yaşattı! Polisi arayıp söyledikleri şoke etti

Kütahya’daki bir otelde masör olarak çalışan evli ve 3 çocuk babası Zeki Küçükbey, yaklaşık 1 ay önce ortadan kayboldu. Eşi Hatice Küçükbey, polise başvurarak kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine polis, Zeki Küçükbey için arama çalışması başlattı.

Aramalar sürerken, bugün Zeki Küçükbey Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği’ne giderek, ilişkisi olduğu, eşinden boşanma aşamasındaki 2 çocuk annesi Fatma Y.'yi çıkan tartışmada öldürdüğünü, cesedini almalarını istedi. Küçükbey'in Maltepe Mahallesi’nde kiraladığı eve giden polis ekipleri, Fatma Y.'nin salonda cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemede, Fatma Y.'nin boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

CİNAYET

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Fatma Y.'nin cesedi, otopsi için Kütahya Sağlık bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

"BAŞKA KADINLARA MASAJ YAPMAMI İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Gözaltına alınan Zeki Küçükbey ifadesinde, Fatma Y.'yi kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada öldürdüğünü belirterek, "Çalıştığım otele gelip başka kadınlara masaj yapmamı istemediğini söyledi. Hatta iş yerimde olay çıkartıp, benim oradan kovulmama neden oldu. Sadece kendisiyle ilgilenmem gerektiğini, gerekirse çocuklarımı bile öldüreceğini söyleyerek tehdit etti. Fatma ile evde bu konular yüzünden tartıştık, ben de boğarak öldürdüm. Eşim Hatice ile görüştüm, geceyi eşimle geçirdikten sonra sabah gelip teslim oldum" dedi.

Katil zanlısı Zeki Küçükbey'in emniyetteki işlemleri ve polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)

Art arda saldırdılar! Korkunç geceArt arda saldırdılar! Korkunç gece
Bici bici satıcıları kendilerini yakmak istediBici bici satıcıları kendilerini yakmak istedi
Adana'da ele geçirildi! İnceleniyor...Adana'da ele geçirildi! İnceleniyor...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kütahya Zeki Küçükbey cinayet

En Çok Okunan Trend Haberler

Son dakika: Ankara'da bayram boyunca ulaşım ücretsiz olacak

Son dakika: Ankara'da bayram boyunca ulaşım ücretsiz olacak

Skandal! Mini etek giyip fotoğrafını çeken çalışanlara ikramiye

Skandal! Mini etek giyip fotoğrafını çeken çalışanlara ikramiye

300 torunlu Hamo Ağa'dan iftar yemeği

300 torunlu Hamo Ağa'dan iftar yemeği

Meteoroloji'den hava sıcaklıklarıyla ilgili yeni duyuru

Meteoroloji'den hava sıcaklıklarıyla ilgili yeni duyuru

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

İlahi Rap görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

İlahi Rap görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Komşu çocuğunu taciz etti, evden bu halde çıkarıldı

Komşu çocuğunu taciz etti, evden bu halde çıkarıldı

Makam aracını gelin arabası yaptı

Makam aracını gelin arabası yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşini öldürüp cesedini parçalara ayırmıştı! Kendini böyle savundu

Eşini öldürüp cesedini parçalara ayırmıştı! Kendini böyle savundu

Adana'da bici bici satıcıları kendilerini yakmak istedi

Bici bici satıcıları kendilerini yakmak istedi

Adana'da ceylan derisine altın yazmalı Tevrat ele geçirildi

Adana'da ele geçirildi! İnceleniyor...

UNESCO Kültür Mirası Pamukkale’de yol krizi

Dünyaca ünlü turizm merkezine giden yolu kapattılar

Çalındı zannettiği otomobili sulama kanalından çıktı

Otomobilini çalındı sandı! El frenini çekmeyi unutunca...

155 yıllık gelenekle sigaraya karşı maniler söylediler

Amasya'da 115 yıllık gelenek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.