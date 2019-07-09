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İlişkiye girerken balkon düşüp öldü!

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 09.07.2019 08:21 | Son Güncelleme

Rusya'nın St. Petersburg kentinde balkonda cinsel ilişkiye giren bir adam ve kadın dengelerini kaybederek balkondan düştü. Yuvarlanarak 9. kattan yere çakılan kişiler çevreden geçenlerin polislere haber vermesiyle ülke gündeminin konusu oldu.

İlişkiye girerken balkon düşüp öldü!

Rus basını, St. Petersburg’daki bir apartmanın balkonunda bir adam ile bir kadının ilişkiye girerken dengelerini yitirerek düştüğünü yazdı. İddiaya göre çift dokuzuncu kattaki apartman dairesinin balkonunda baş başa zaman geçirirken bir anda dengelerini kaybetti.

Yükseklikte kontrolsüz şekilde hareket ederken kendilerine hakim olamayan çift dokuzuncu kattan aşağı düştü. Komşular ve görgü tanıkları adam ile kadının balkondan düştüğünü söylerken, olay yerine gelen polis, yarı çıplak vaziyetteki kadının cansız bedenini cadde üzerinde buldu. Fakat polis, kimliği açıklanmayan adamı bulamadı. Görgü tanıkları iki kişinin camdan düştüğünü ifade ederken evi inceleyen polisler ilginç bulgulara rastladı.

Caddede bulunan kadının yanında bir süpürge olduğunu tespit eden dedektifler kadının yanında bir de parçalanmış televizyon olduğunu rapora yazdı. Komşular, “Seslere bakılırsa evde 4 erkek ve 1 kadın vardı. Evden gürültüler geliyordu ve alkol içiyorlardı” dedi. Rus medyasına konuşan komşular, “Önce bir gürültü duyduk, daha sonra bir şeyin caddeye düştüğünü gördük. En sonunda da bir kadın ve bir erkeği aşağı düşerken gördük. Camdan bakınca bunun bir adam ve kadın olduğunu anladık. Adam hafif yaralanmıştı ve olay yerinden uzaklaştı” ifadesini kullandı.

25 ile 30 yaşında olduğu tahmin edilen kadının üzerinde sporcu şortu olduğu belirtildi.

(Kaynak:RT News)

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Anahtar Kelimeler:
rusya cinayet

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