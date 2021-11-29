Günler geçse de fırından yeni çıkmış gibi! Kurabiyelerin uzun süre taze kalmasını sağlayacak en etkili tüyolar

Kurabiyenin kıvamını tutturmak biraz zor. Haliyle bir kez o mükemmel kıvamı tutturduğumuzda kurabiyelerimiz uzun süre dayansın istiyoruz. Tadını kolayca kaybedebilen kurabiyelerin ilk anki lezzetini ve tazeliğini koruyacak en pratik tüyolar yazımızda.

DAHA UZUN SÜREN TAZELİK İÇİN TARİFLERİNİZE TUZ VE SİRKE EKLEYİN

Tatlı kurabiyelerde tuz ve sirke mi? Evet, yanlış duymadınız. Temizlikten cilt bakımına, her yerde kurtarıcı olarak karşımıza çıkan tuz ve sirke; bu sefer de kurabiyelerimizin daha uzun süre taze kalması için imdadımıza yetişiyor. Bir çimdik tuz, kurabiye hamurunuz için yeterli. Sirke olarak da elma veya üzüm sirkesi kullanabilirsiniz.

İÇERİSİNDE SÜT VE YUMURTA OLMAYAN TARİFLER DAHA UZUN SÜRE TAZE KALIYOR

Süt ve yumurta içermeyen tatlı tarifleri bulmak biraz zor. Yine de pişireceğiniz kurabiyelerin daha uzun süre dayanmasını istiyorsanız yapım aşamasında bu malzemeleri tariften çıkarabilirsiniz. İnek sütü yerine bitkisel süt; yumurta yerine ise bağlayıcı olarak elma püresi, muz veya suda bekletilmiş chia tohumu kullanabilirsiniz.

KURABİYE HAMURUNA SOĞUK SU EKLEYİN

Kurabiyelerin kıvamı zaman içinde değişiyor. Bu lezzetli unlu mamullerin kısa sürede yumuşamaması için hamuru hazırlarken soğuk su ekleyebilirsiniz. Hamurun tamamı için 3-4 yemek kaşığı su ilave etmek, kurabiyelerin tazeliğini korumak için yeterli olur.

KURABİYELERİ SOĞUMADAN SAKLAMA KABINA KOYMAYIN

Kurabiyeleri fırından çıkar çıkmaz saklama kaplarına almak, buhar ve nem yüzünden yumuşamalarına sebep olur. Bu sebeple onları bir kaba koymadan önce soğumalarını bekleyin. Ayrıca farklı malzemelerle hazırladığınız kurabiyeleri ayrı kaplarda saklamalısınız.

KURABİYELERİ SAKLADIĞINIZ KAPLARA YAĞLI KAĞIT KOYUN

Kurabiyeleri sakladığınız kabın kapaklı olması çok önemli. Kapaklı kaplar yerine kavanozları da tercih edebilirsiniz. Hangisini seçerseniz seçin, tabanına ve kurabiyelerin aralarına yağlı kağıt koymak; kurabiyelerin daha uzun süre dayanmasını sağlar. Yağlı kağıt yerine lavaş veya tortilla ekmeği de kullanabilirsiniz.

Siz bu tedbirleri alamadan kurabiyeleriniz çoktan kuruduysa korkmanıza gerek yok. Kurabiyelerin bulunduğu kavanoza elma dilimleri koyabilirsiniz. Bu sayede kurabiyeler yeniden eski tazeliğini kazanır.

