Mynet Trend

İlk bakışta yüreğinize inecek bu görsellerin aslı bambaşka!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 21.06.2019 11:50 | Son Güncelleme

Belki çocukken çok fazla korku filmi izledik, belki de olmayan tehlikelere dikkat etmek sadece evrimsel bir davranıştır. Ancak bir ağacın gölgesi bir pencerede yanıp söndüğünde ani bir kalp krizi duygusu hissedebiliriz. İşte bu optik illüzyonlar tam olarak bu cinsten...

İlk bakışta yüreğinize inecek bu görsellerin aslı bambaşka!

"Oradaki kim!" Yüzleri ve diğer insan özelliklerini hızlıca görecek şekilde programlandığımız için, rüzgarda sallanan masum dallar hızlıca balta katilinin uğursuz eli haline gelebilir. Diğer tehditler için de aynı şey geçerli. Örümceklerden korkar mısın? O zaman belki daha yakından bakıp sadece bir saç tokası olduğunu fark edene kadar onları her yerde görmeye başlayabilirsiniz. Bugün gibi ilk bakışta korku verici görünen ama tamamen algılarımızın yanıltması olan optik illüzyonlarla dolu fotoğrafları sizler için bir araya getirdik.

1. "Korkudan nefes almayı unuttuğun o felç edici an...Saç tokamı orada unutmuşum."

1f

2. "Hizmetçi kıyafetli bir kadının binanın tepesinden atlamak üzere olduğunu gördüğümü sandım. 911'i aradım."

2f

"Bu bir şemsiye. Her şey güvende."

3. "Bunu asan kadını bulmam gerek. Az daha kalp krizi geçiriyordum."

3f

4. "Dün gece annemlerin evinde kaldım ve bu beni çok korkuttu."

4f

4f-1

5. "Odama geldim ve yastığımla battaniyemin böyle birbirine dolaştığını gördüm. Az daha kalp krizi geçiriyordum."

5f

6. "Arkadaşımın ayakkabılarını kurutma şekli beni biraz ürküttü. 11. katın penceresinden sallanıyor sandım..."

5cfa5d25f02fe_bMFl_ha4kx2Y4TAFFTDp9AShwZB5aEqdKn6PIuCunWM__605

7. "Karım kuruması için yorganı sandalyeye fırlatmış. Kalp krizi geçirmeme çok az kalmıştı."

5cfe11128da9a_8azUympHiMFliJJzSR8v4L1VDMh_LyRKVSfTM5mEp-g__605

8. "Kontrol etmeye gelip bunu gördüğümde küçük bir kalp krizi geçirdim. Trambolinde ufak bir delik varmış. O da bunun komik olduğunu düşünmüş..."

5cfe1640eda4e_TvNGPhYPcpreJLb55WhjduAocxdFo2bGlJ6wUb_Phus__605

9. "Botlarımı arka kapıda bırakmıştım. Geri döndüğümde ise az daha kalp krizi geçiriyordum."

5cfe1129baf58_ecbiJ_EcKUcGkDP_BAxr7NAwG2svPvP89wMtdNc6XXg__605

10. "Bunu gördükten sonra soluğum kesildi. Ödüm patladı. Bu bir cansız manken."

5cfe26fc7470c_HERoEy7ulmDpJDwFtT8rV9RDkEo30tkKLdfySqY2_mw__605

11. "Bu şey arkadaşımın evinin yanındaydı, ödümü patlattı."

5cff9baae2525_X84gubosm0_tsoijAbITBOGjpB7jmfJ6ry6o8jNhc6U__605

12. "Balık tutarken giydiğim botlarımı kurumaları için bodruma asmıştım. Karım bunu gördüğünde ödü kopmuş."

5cfa55ce49b1d_QGNHrS2PkMIHCj6jKrs83SmmAjW3c5aGt_BqYcaXXqM__605

13. Korku filmlerinden hallice.

5cfe22d09d6fc_zS7RHUd__605

14. "Bir paket ceviz yiyordum ki bunu fark ettim...Az daha kalp krizi geçiriyordum."

5cfe205bcd5a8_O7D7w5SRLGIi9xUK-2a8ppCaILs7milcA_XEN5x3FTU__605

15. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir!

funny-scary-optical-illusions-4-5cfe2131d4891__605

16. "Eve her geç geldiğimde komşumun bu hırsız savar kartonunu görünce küçük bir kalp krizi geçiriyorum."

5cfe21b05aaed_vRjENLB_TK-Io6SEGd8BdZZ3azFl_sLsXWiJOqgyOX4__605

17. "Geçen eve geldiğimde, camımın önünde dikilen garip bir silüet gördüm. Korktum, polisi aradım ve evi aradılar. Suçlu kim miymiş? Asılı çamaşırlarım."

5cffa03338eaf_gVWwRs-YAnGeOooHQzYuJaAiUzWOqD13wrxoY5LhO88__605

18. "Bu sabah bunu görünce altıma ettim!"

5cfa5c04e65d9_dy7UBFXl02yrm4ZrH1DBwDdlcblTW1ZO7hRtOFUIwpc__605

19. "Eve geç geldim ve yatağımın kenarında oturmuş olan bu şeyle karşılaştım. Korkudan kımıldayamamak nasıl oluyormuş şimdi biliyorum."

5cff9bbd71a06_XkMS1-pHHjvZcS-ZKxa6ivarfLKPt4wuvjwaK7DfMac__605

20. "Penceremin dışındaki ağacın gölgesi beni çok korkuttu."

5cff9bd6b90d8_HKz0eC6MMb1dpXQiOf1YEOpy6I58XwjR7DPPHfNO3Fs__605

21. Bazen lamban sana küçük kalp krizleri geçirtir...

5d035e07c97ae_1n-kzjmTmN_K_Uzhv0zw-KZwhs8E22MT9uby0iIZNx0__605

22. "Annem kollu battaniyemi yıkamış ve kapımın arkasına asmış, korkudan altıma yapıyordum."

5cfe10eef1896_qtXEyRlScLyPA8lY6hd2A5B0Lrr_3cDvoQ2fLZQPCEc__605

PARTNERÜnlü şarkıcı kimseye aldırış etmedi! Plajda çırılçıplak güneşlendi! Ünlü şarkıcı kimseye aldırış etmedi! Plajda çırılçıplak güneşlendi!
Görenleri büyülüyor! Ordu'daki bu evde her şey tersGörenleri büyülüyor! Ordu'daki bu evde her şey ters
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilginç haberler trajikomik fotoğraflar

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı

Tunceli'de 'şamua' şaşkınlığı! Böyle görüntülendi

Tunceli'de 'şamua' şaşkınlığı! Böyle görüntülendi

10 kişinin hayatını kurtardı: 'Herhalde öleceğim' dedim

10 kişinin hayatını kurtardı: 'Herhalde öleceğim' dedim

Tekirdağ'da ele geçirildi! Kilosu 865 lira!

Tekirdağ'da ele geçirildi! Kilosu 865 lira!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Evinin kameralarına yansıyan görüntü karşısında nutku tutuldu!

Evinin kameralarına yansıyan görüntü karşısında nutku tutuldu!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mesut Özil ve Amine Gülşe salona bu şarkıyla girdi

Mesut Özil ve Amine Gülşe salona bu şarkıyla girdi

Cinsiyet değiştirmişti! Merak etti yine erkek oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Merak etti yine erkek oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Görenleri büyülüyor! Ordu'daki ters ev ziyarete açıldı

Görenleri büyülüyor! Ordu'daki bu evde her şey ters

Netflix'in en ucuz olduğu ülkeler açıklandı! Listede Türkiye de var

Fiyatları belli oldu! Meğer en ucuz olduğu yer orasıymış

Doğum gününde sipariş ettiği pasta öyle bir şekilde geldi ki şoke oldu!

Sosyal medya yıkıldı! Doğum günü pastasında ne umdu ne buldu

Bu gariplikler sadece Hindistan'da olur! 80 yıl oruç tutan adam, boğa sörfü ve daha neler neler...

Sadece orada! 80 yıl oruç tutan adam, boğa sörfü ve dahası...

Dikkat! Bu yöntemleri bilmek hayat kurtarıyor

Dikkat! Bu yöntemleri bilmek hayat kurtarıyor

Evlenmeden önce bu soruları sormazsanız yandınız!

Evlenmeden önce bu soruları sormazsanız yandınız!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.