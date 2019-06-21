İlk bakışta yüreğinize inecek bu görsellerin aslı bambaşka!

"Oradaki kim!" Yüzleri ve diğer insan özelliklerini hızlıca görecek şekilde programlandığımız için, rüzgarda sallanan masum dallar hızlıca balta katilinin uğursuz eli haline gelebilir. Diğer tehditler için de aynı şey geçerli. Örümceklerden korkar mısın? O zaman belki daha yakından bakıp sadece bir saç tokası olduğunu fark edene kadar onları her yerde görmeye başlayabilirsiniz. Bugün gibi ilk bakışta korku verici görünen ama tamamen algılarımızın yanıltması olan optik illüzyonlarla dolu fotoğrafları sizler için bir araya getirdik.

1. "Korkudan nefes almayı unuttuğun o felç edici an...Saç tokamı orada unutmuşum."

2. "Hizmetçi kıyafetli bir kadının binanın tepesinden atlamak üzere olduğunu gördüğümü sandım. 911'i aradım."

"Bu bir şemsiye. Her şey güvende."

3. "Bunu asan kadını bulmam gerek. Az daha kalp krizi geçiriyordum."

4. "Dün gece annemlerin evinde kaldım ve bu beni çok korkuttu."

5. "Odama geldim ve yastığımla battaniyemin böyle birbirine dolaştığını gördüm. Az daha kalp krizi geçiriyordum."

6. "Arkadaşımın ayakkabılarını kurutma şekli beni biraz ürküttü. 11. katın penceresinden sallanıyor sandım..."

7. "Karım kuruması için yorganı sandalyeye fırlatmış. Kalp krizi geçirmeme çok az kalmıştı."

8. "Kontrol etmeye gelip bunu gördüğümde küçük bir kalp krizi geçirdim. Trambolinde ufak bir delik varmış. O da bunun komik olduğunu düşünmüş..."

9. "Botlarımı arka kapıda bırakmıştım. Geri döndüğümde ise az daha kalp krizi geçiriyordum."

10. "Bunu gördükten sonra soluğum kesildi. Ödüm patladı. Bu bir cansız manken."

11. "Bu şey arkadaşımın evinin yanındaydı, ödümü patlattı."

12. "Balık tutarken giydiğim botlarımı kurumaları için bodruma asmıştım. Karım bunu gördüğünde ödü kopmuş."

13. Korku filmlerinden hallice.

14. "Bir paket ceviz yiyordum ki bunu fark ettim...Az daha kalp krizi geçiriyordum."

15. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir!

16. "Eve her geç geldiğimde komşumun bu hırsız savar kartonunu görünce küçük bir kalp krizi geçiriyorum."

17. "Geçen eve geldiğimde, camımın önünde dikilen garip bir silüet gördüm. Korktum, polisi aradım ve evi aradılar. Suçlu kim miymiş? Asılı çamaşırlarım."

18. "Bu sabah bunu görünce altıma ettim!"

19. "Eve geç geldim ve yatağımın kenarında oturmuş olan bu şeyle karşılaştım. Korkudan kımıldayamamak nasıl oluyormuş şimdi biliyorum."

20. "Penceremin dışındaki ağacın gölgesi beni çok korkuttu."

21. Bazen lamban sana küçük kalp krizleri geçirtir...

22. "Annem kollu battaniyemi yıkamış ve kapımın arkasına asmış, korkudan altıma yapıyordum."





