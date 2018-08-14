İlk bölümden büyük kriz yarattı! Kanal D o dizinin fişini çekecek mi?

Yeni sezonun başlamasına artık sayılı günler kala kanallar da dizileri bir bir yayına vermeye başladı. İddialı yapımların adresi Kanal D ise uzun süredir üzerinde çalıştığı ve büyük reyting getireceğine inandığı güzlü oyuncu kadrosunun olduğu dizisi Koca Koca Yalanlar'ın ilk bölümünü dün akşam yayına verdi.

Başrollerini Hakan Yılmaz, Evrim Alasya, Selen Uçer, Pelin Öztekin ve Ferdi Sancar'ın paylaştığı dizi Koca Koca Yalanlar ekran macerasına dün akşam başladı. Kanal D'nin büyük umutlarla yayınladığı dizi daha ilk bölümü ile seyirciyi çıldırttı, sosyal medya dizi yorumlarıyla çoştu.

Aldatmayı, kadını tacizi çok normalmiş gibi komik bir anlatımla anlatan dizi hem sosyal medyada hem de ekşi sözlük gibi düşünce ortamlarında ciddi şekilde eleştiri aldı. Binlerce vatandaş RTÜK'eşikayet yorumu yağdırdı. Dizinin daha ilk bölümü çok sayıda olumsuz tepki aldı. Bazı izleyicilerin sosyal medyada RTÜK’ün hesaplarını mentionlayarak diziyi şikayet ettiklerine gözlerden kaçmadı.



