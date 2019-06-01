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İlk defa baba olan adam öyle bir tepki verdi ki!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 01.06.2019 11:00 | Son Güncelleme

Anneliğin, annenin sonsuz ve karşılıksız sevgisinin ne demek olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz, peki ya babalar? İlk defa baba olan erkeklerin hissettiklerini anlatan 21 duygusal fotoğraf...

İlk defa baba olan adam öyle bir tepki verdi ki!

Baba olmanın ya da babalarımızın değerini aşağıdaki fotoğraflara bakınca daha iyi anlıyor insan. Sizi ilk defa kucağına aldığında hissettiklerini, yaşadıklarını görebilirseniz babanız için ne anlam ifade ettiğinizi çok daha iyi anlarsınız.

1. Baba olmak yeni bir hayata başlamaktır, artık başkası için yaşadığın.

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2. Onu kucağına aldığın ilk andan itibaren daha bir büyüdüğün, yetişkin olduğun.

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3. İçinde hiç fark etmediğin yepyeni duyguları keşfettiğin…

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4. Kendine yeni bir yolculuğa çıktığın, kendini baştan tanıdığın.

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5. Hayatında her şeyden değerli yeni bir canlının varlığını hissettiğin.

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6. Baba olmak değiştiğinin, değişmek zorunda olduğunun işaretidir.

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7. Kucağında tuttuğun şeyin sana muhtaç olduğunu anladığın.

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8. Onun için her şeyi yapabileceğini hissettiğin andır.

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9. Baba olmak tarifi imkansız bir duygudur, baba olanlar bile anlayamaz yaşadıklarını.

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10. Aşık olmak, sevmek, korkmak, heyecanlanmak, ürpermek, sevinmek, mutluluk…

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11. Baba olmak bunların hepsidir, daha fazlasıdır.

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12. Ona ilk baktığında içinde yaşadığın patlamalardır.

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13. Onu ilk gördüğünde kalbinin yerinden çıkacak gibi olmasıdır.

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14. Baba olmak onunla ilk defa göz göze geldiğinde yüzünde beliren kocaman gülümsemedir.

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15. Onunla baş başa kaldığında yaşadığın mutluluk, sevinç, korku, umut ve heyecandır.

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16. Bir şey olur mu korkusuyla iki elinle tutarken içinde uçuşan kelebeklerdir.

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17. Baba olmak, anneliğe benzemez sonradan öğrenilen, onu ilk gördüğün anda kafana dank eden bir duygudur.

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18. Ama baba olmak başka hiçbir duyguya da benzemez, ağlarken güldürür, mutluyken korkutur insanı.

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19. Onun kokusunu ilk defa içine çektiğinde “bugüne kadar neredeydin sen?” dedirtir insana.

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20. Baba olunca bile tarif etmek zordur babalığı.

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21. Onun yüzüne bakınca içine dolan her şeydir baba olmak…

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