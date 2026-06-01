İlk defa göreceksiniz! Osmanlı Engereği dansı kamerada

Aydın’ın Köşk ilçesi Güzelköy Mahallesi'nde aracı ile bahçesine giden Sadullah Tabaş çalıların arasında bir çift yılan gördü. Yılanların birbirine sarılı halde olduğunu gören vatandaş o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

ORTADAN KAYBOLDULAR

Üreme döneminde olan ve zehirli olduğu öğrenilen, halk arasında Osmanlı Engereği de denilen 'şeritli engerek' yılanları bir süre sonra otların arasında ilerleyerek gözlerden kayboldu.

Yılanların dansını cep telefonu ile kaydeden Tabaş'ın ise yılanlarla sohbeti dikkat çekti.

