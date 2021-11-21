YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. İlk günkü gibi taze kalsınlar! Yiyecekleri derin dondurucuda saklama yöntemleri

İlk günkü gibi taze kalsınlar! Yiyecekleri derin dondurucuda saklama yöntemleri

21.11.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Derin dondurucular, yiyecekleri uzun süre bozulmadan saklamayı sağlayan ve hayatı kolaylaştıran ürünlerden. Ama dikkat etmemiz gereken noktalara uymazsak birtakım sorunlara da yol açabiliyor. Dondurucuda yiyeceklerin uzun süre nasıl taze kalacağını ve nasıl saklamanız gerektiğini öğrenmek istiyorsanız, doğru yere geldiniz. Hadi, detaylara geçelim.

İlk günkü gibi taze kalsınlar! Yiyecekleri derin dondurucuda saklama yöntemleri

Yiyecekleri mevsiminde alıp derin dondurucuda en taze şekilde saklamak herkesin başvurduğu bir yöntem. Dondurucudan çıkarıp komposto yapmak ve yemeklerin içine koymak da oldukça pratik oluyor. Yiyeceklerin bozulmadan dondurucuda kalması için dikkat edilmesi gereken birkaç nokta var. Ayrıca dondurucuda saklamamanız gereken bazı yiyecekler de var! Gelin, bunlarla ilgili tüm ayrıntılara birlikte göz atalım.

BUNLARI DONDURUCUDA SAKLAMAYIN

Bol su içeren sebze ve meyveleri buzdolabında saklamamalısınız çünkü dondurulduktan sonra sulu yapılarını ve lezzetlerini kaybeder.

  • Salatalık ve patatesi dondurucuya koymayın. Her ikisi de yapısal değişikliğe uğrayarak kristalize olur.

  • Karpuz, lahana ve marul gibi yiyecekler de dondurucuda olmaması gereken yiyecekler arasında.

  • Kendi suyu içinde muhafaza edilmesi gereken peynirleri, yani salamura peynir ve krem peynir çeşitlerini dondurucuda saklamak yapılarının ve tatlarının bozulmasına yol açar.

BUZU ÇÖZÜLEN YİYECEKLERİ TEKRAR DONDURUCUYA KOYMAYIN

Bu noktaya dikkat edilmediği durumlarda gıda zehirlenmelerine ve sağlık sorunlarına yol açabilir.

  • Kırmızı ve beyaz etin buzunu çözdürdükten sonra tekrar dondurucuya koymayın. Tüketeceğiniz kadarını dondurucudan çıkarın.

  • Tavuk ya da eti pişirdikten sonra suyunu dondurucuda saklamayın. Bu en çok yapılan hataların başında geliyor.

  • Erimiş dondurmayı tekrar dondurucuya koymayın. Eriyen dondurmada mikroorganizmalar hareket geçmiş olabileceği için dondurup tekrar yemek gıda zehirlenmesine yol açabilir.

SEBZELERİ ŞOKLAYIN

Sebzelerinizi dondurucudan çıkardıktan sonra yemek yapmak için kullanacaksanız bu adım son derece önemli.

  • Sebzeleri iyice yıkadıktan sonra hafif bir şekilde haşlayın.

  • Çok haşlamamaya özen gösterin ki sebzeleriniz diri kalsın.

  • Ardından hemen buzlu bir tencerenin içinde şoklama yaparak pişirme işlemini durdurun.

İYİCE KURULAYIN

Sebze ve meyveleri iyice kurulamak bozulmalarını önlemek için oldukça önemli.

  • Sebze ve meyveleri üzerinde hiç nem kalmayana kadar iyice kurulayın.

  • Özellikle orman meyveleri ve nar gibi tanecikli meyveleri iyice kuruladığınızdan emin olun.

HAVA ALMAYAN POŞETLERİ KULLANIN

  • Derin dondurucuda saklayacağınız ürünleri hava almayan ve ağzı kapalı poşetlerde saklamaya özen gösterin.

  • Saklayacağınız ürünü poşete koyduktan sonra havasını alın. Poşetin içinde hava kalmasın.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
Black Friday öncesi bilinmesi gerekenlerBlack Friday öncesi bilinmesi gerekenler
TikTok'u kasıp kavuran tarif burada! Emily Mariko'dan somonlu pirinç tarifiTikTok'u kasıp kavuran tarif burada! Emily Mariko'dan somonlu pirinç tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kadir İnanır’dan üzen haber

Kadir İnanır’dan üzen haber

Milyonluk araca çarptı, arkasına bakmadan gitti

Milyonluk araca çarptı, arkasına bakmadan gitti

Yürek yakan sahneler! "Herkes öldürür sevdiğini"

Yürek yakan sahneler! "Herkes öldürür sevdiğini"

Her yerde karşımıza çıkıyor! İşte yapılışı

Her yerde karşımıza çıkıyor! İşte yapılışı

Derin dondurucuda ilk günkü gibi taze kalması için...

Derin dondurucuda ilk günkü gibi taze kalması için...

TikTok'u kasıp kavuran tarif burada! Emily Mariko'dan somonlu pirinç tarifi

TikTok'u kasıp kavuran tarif burada! Emily Mariko'dan somonlu pirinç tarifi

İlginizi Çekebilir

Çay tiryakileri için en iyi çaydanlık çeşitleri

Çay tiryakileri için en iyi çaydanlık çeşitleri

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Karmakarışık mutfaklara bir düzen gelsin

Karmakarışık mutfaklara bir düzen gelsin

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.