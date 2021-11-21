İlk günkü gibi taze kalsınlar! Yiyecekleri derin dondurucuda saklama yöntemleri

Yiyecekleri mevsiminde alıp derin dondurucuda en taze şekilde saklamak herkesin başvurduğu bir yöntem. Dondurucudan çıkarıp komposto yapmak ve yemeklerin içine koymak da oldukça pratik oluyor. Yiyeceklerin bozulmadan dondurucuda kalması için dikkat edilmesi gereken birkaç nokta var. Ayrıca dondurucuda saklamamanız gereken bazı yiyecekler de var! Gelin, bunlarla ilgili tüm ayrıntılara birlikte göz atalım.

BUNLARI DONDURUCUDA SAKLAMAYIN

Bol su içeren sebze ve meyveleri buzdolabında saklamamalısınız çünkü dondurulduktan sonra sulu yapılarını ve lezzetlerini kaybeder.

Salatalık ve patatesi dondurucuya koymayın. Her ikisi de yapısal değişikliğe uğrayarak kristalize olur.

Karpuz, lahana ve marul gibi yiyecekler de dondurucuda olmaması gereken yiyecekler arasında.

Kendi suyu içinde muhafaza edilmesi gereken peynirleri, yani salamura peynir ve krem peynir çeşitlerini dondurucuda saklamak yapılarının ve tatlarının bozulmasına yol açar.

BUZU ÇÖZÜLEN YİYECEKLERİ TEKRAR DONDURUCUYA KOYMAYIN

Bu noktaya dikkat edilmediği durumlarda gıda zehirlenmelerine ve sağlık sorunlarına yol açabilir.

Kırmızı ve beyaz etin buzunu çözdürdükten sonra tekrar dondurucuya koymayın. Tüketeceğiniz kadarını dondurucudan çıkarın.

Tavuk ya da eti pişirdikten sonra suyunu dondurucuda saklamayın. Bu en çok yapılan hataların başında geliyor.

Erimiş dondurmayı tekrar dondurucuya koymayın. Eriyen dondurmada mikroorganizmalar hareket geçmiş olabileceği için dondurup tekrar yemek gıda zehirlenmesine yol açabilir.

SEBZELERİ ŞOKLAYIN

Sebzelerinizi dondurucudan çıkardıktan sonra yemek yapmak için kullanacaksanız bu adım son derece önemli.

Sebzeleri iyice yıkadıktan sonra hafif bir şekilde haşlayın.

Çok haşlamamaya özen gösterin ki sebzeleriniz diri kalsın.

Ardından hemen buzlu bir tencerenin içinde şoklama yaparak pişirme işlemini durdurun.

İYİCE KURULAYIN

Sebze ve meyveleri iyice kurulamak bozulmalarını önlemek için oldukça önemli.

Sebze ve meyveleri üzerinde hiç nem kalmayana kadar iyice kurulayın.

Özellikle orman meyveleri ve nar gibi tanecikli meyveleri iyice kuruladığınızdan emin olun.

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