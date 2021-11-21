İlk günkü gibi taze kalsınlar! Yiyecekleri derin dondurucuda saklama yöntemleri

Yiyecekleri mevsiminde alıp derin dondurucuda en taze şekilde saklamak herkesin başvurduğu bir yöntem. Dondurucudan çıkarıp komposto yapmak ve yemeklerin içine koymak da oldukça pratik oluyor. Yiyeceklerin bozulmadan dondurucuda kalması için dikkat edilmesi gereken birkaç nokta var. Ayrıca dondurucuda saklamamanız gereken bazı yiyecekler de var! Gelin, bunlarla ilgili tüm ayrıntılara birlikte göz atalım.
Bol su içeren sebze ve meyveleri buzdolabında saklamamalısınız çünkü dondurulduktan sonra sulu yapılarını ve lezzetlerini kaybeder.
Salatalık ve patatesi dondurucuya koymayın. Her ikisi de yapısal değişikliğe uğrayarak kristalize olur.
Karpuz, lahana ve marul gibi yiyecekler de dondurucuda olmaması gereken yiyecekler arasında.
Bu noktaya dikkat edilmediği durumlarda gıda zehirlenmelerine ve sağlık sorunlarına yol açabilir.
Kırmızı ve beyaz etin buzunu çözdürdükten sonra tekrar dondurucuya koymayın. Tüketeceğiniz kadarını dondurucudan çıkarın.
Tavuk ya da eti pişirdikten sonra suyunu dondurucuda saklamayın. Bu en çok yapılan hataların başında geliyor.
Sebzelerinizi dondurucudan çıkardıktan sonra yemek yapmak için kullanacaksanız bu adım son derece önemli.
Sebzeleri iyice yıkadıktan sonra hafif bir şekilde haşlayın.
Çok haşlamamaya özen gösterin ki sebzeleriniz diri kalsın.
Sebze ve meyveleri iyice kurulamak bozulmalarını önlemek için oldukça önemli.
Sebze ve meyveleri üzerinde hiç nem kalmayana kadar iyice kurulayın.
Derin dondurucuda saklayacağınız ürünleri hava almayan ve ağzı kapalı poşetlerde saklamaya özen gösterin.
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