YEMEK

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

İlk hasat gerçekleşti: Ata tohumu yetiştiriciliği meyvelerini verdi! Tarımsal miras korunacak...

Düzce Belediyesi'nin yerli tohumların korunması ve organik tarımın teşvik edilmesi amacıyla başlattığı Ata Tohumu Yetiştiriciliği Projesi ilk meyvelerini verdi. "Düzce İçin 100 Proje" vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen proje kapsamında Tarım Akademisi arazisinde yetiştirilen ürünlerde ilk hasat yapıldı.

İlk hasat gerçekleşti: Ata tohumu yetiştiriciliği meyvelerini verdi! Tarımsal miras korunacak...

Düzce Belediyesi’nin yerli tohumların korunması, organik tarımın teşviki ve gelecek nesillere sağlıklı gıda bırakılması hedefiyle başlattığı Ata Tohumu Yetiştiriciliği Projesi kapsamında üretilen ürünlerin hasadı yapılarak tohum çıkarma işlemi başlatıldı.

İlk hasat gerçekleşti: Ata tohumu yetiştiriciliği meyvelerini verdi! Tarımsal miras korunacak... 1

"DÜZCE İÇİN 100 PROJE"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün "Düzce İçin 100 Proje" vizyonu kapsamında hayata geçirilen Ata Tohumu Yetiştiriciliği Projesi, ilk meyvelerini verdi.

İlk hasat gerçekleşti: Ata tohumu yetiştiriciliği meyvelerini verdi! Tarımsal miras korunacak... 2

Tarım Akademisi arazisinde ekilen ürünlerde hasat yapıldı, tohum çıkarma ve kurutma süreci başladı.

İlk hasat gerçekleşti: Ata tohumu yetiştiriciliği meyvelerini verdi! Tarımsal miras korunacak... 3

ÜRÜNLERİ TOPLANARAK TOHUMLARI ÇIKARILDI

Nisan ayında çevre köylerden ve Tarım İl Müdürlüğü’nden temin edilen ata tohumları önce fide haline getirildi, ardından Haziran ayında Tarım Akademisi alanına dikildi.

İlk hasat gerçekleşti: Ata tohumu yetiştiriciliği meyvelerini verdi! Tarımsal miras korunacak... 4

İlk hasat gerçekleşti: Ata tohumu yetiştiriciliği meyvelerini verdi! Tarımsal miras korunacak... 5

Aylar süren emek sonucunda biber, salatalık, fasulye, patlıcan, karpuz ve kudret narı ürünleri toplanarak tohumları çıkarıldı.

İlk hasat gerçekleşti: Ata tohumu yetiştiriciliği meyvelerini verdi! Tarımsal miras korunacak... 6

İlk hasat gerçekleşti: Ata tohumu yetiştiriciliği meyvelerini verdi! Tarımsal miras korunacak... 7

"ATA TOHUMU BANKASI KURMUŞ OLUYORUZ"

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Mücella Öztürk, projenin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Belediye Başkanımız Faruk Özlü’nün 100 projesi arasında bulunan ata tohumu yetiştiriciliği projesi ile ilgili çalışmalarımıza bu sene Nisan ayı itibariyle başlamıştık. Çevre köylerden ve Tarım İl Müdürlüğü’nden temin ettiğimiz ata tohumlarımızı fide haline getirip sahamıza diktik. İlk hasatlarımızı da gerçekleştirdik. Tohumluk sebzelerimizin tohumlarını çıkarıp kurutma işlemine başladık. Ata tohumu yetiştiriciliği yaparak çiftçilerimizin ve vatandaşlarımızın ata tohumu ile üretim yapmalarına katkı sağlamak istiyoruz. Büyük bir alanda üretim yaparak tohumları vatandaşlarımıza dağıtmayı planlıyoruz. Hiçbir kimyasal ilaç ya da gübre kullanmadan tamamen organik üretim yapıyoruz. Aynı zamanda Düzce’de ata tohumu bankası kurmuş oluyoruz."

İlk hasat gerçekleşti: Ata tohumu yetiştiriciliği meyvelerini verdi! Tarımsal miras korunacak... 8

Düzce Belediyesi, ata tohumlarından elde edilen ürün ve tohumları vatandaşlarla buluşturarak doğal üretim kültürünü yaygınlaştırmayı planlıyor.

İlk hasat gerçekleşti: Ata tohumu yetiştiriciliği meyvelerini verdi! Tarımsal miras korunacak... 9

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MasterChef tiramisu tarifiMasterChef tiramisu tarifi
Dikkat! Son dönemde çok yaygın...Dikkat! Son dönemde çok yaygın...

Anahtar Kelimeler:
Düzce tarım ata tohumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

İstanbul'da dahil! Çok sert: Gelişini hissettirecek...

İstanbul'da dahil! Çok sert: Gelişini hissettirecek...

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.