İlk hasat gerçekleşti: Ata tohumu yetiştiriciliği meyvelerini verdi! Tarımsal miras korunacak...

Düzce Belediyesi’nin yerli tohumların korunması, organik tarımın teşviki ve gelecek nesillere sağlıklı gıda bırakılması hedefiyle başlattığı Ata Tohumu Yetiştiriciliği Projesi kapsamında üretilen ürünlerin hasadı yapılarak tohum çıkarma işlemi başlatıldı.

"DÜZCE İÇİN 100 PROJE"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün "Düzce İçin 100 Proje" vizyonu kapsamında hayata geçirilen Ata Tohumu Yetiştiriciliği Projesi, ilk meyvelerini verdi.

Tarım Akademisi arazisinde ekilen ürünlerde hasat yapıldı, tohum çıkarma ve kurutma süreci başladı.

ÜRÜNLERİ TOPLANARAK TOHUMLARI ÇIKARILDI

Nisan ayında çevre köylerden ve Tarım İl Müdürlüğü’nden temin edilen ata tohumları önce fide haline getirildi, ardından Haziran ayında Tarım Akademisi alanına dikildi.

Aylar süren emek sonucunda biber, salatalık, fasulye, patlıcan, karpuz ve kudret narı ürünleri toplanarak tohumları çıkarıldı.

"ATA TOHUMU BANKASI KURMUŞ OLUYORUZ"

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Mücella Öztürk, projenin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Belediye Başkanımız Faruk Özlü’nün 100 projesi arasında bulunan ata tohumu yetiştiriciliği projesi ile ilgili çalışmalarımıza bu sene Nisan ayı itibariyle başlamıştık. Çevre köylerden ve Tarım İl Müdürlüğü’nden temin ettiğimiz ata tohumlarımızı fide haline getirip sahamıza diktik. İlk hasatlarımızı da gerçekleştirdik. Tohumluk sebzelerimizin tohumlarını çıkarıp kurutma işlemine başladık. Ata tohumu yetiştiriciliği yaparak çiftçilerimizin ve vatandaşlarımızın ata tohumu ile üretim yapmalarına katkı sağlamak istiyoruz. Büyük bir alanda üretim yaparak tohumları vatandaşlarımıza dağıtmayı planlıyoruz. Hiçbir kimyasal ilaç ya da gübre kullanmadan tamamen organik üretim yapıyoruz. Aynı zamanda Düzce’de ata tohumu bankası kurmuş oluyoruz."

Düzce Belediyesi, ata tohumlarından elde edilen ürün ve tohumları vatandaşlarla buluşturarak doğal üretim kültürünü yaygınlaştırmayı planlıyor.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır