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İlk kez fotoğraflandı! Yeni tür...

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YAŞAM  | 05.06.2019 15:49 | Son Güncelleme

İzmir Körfezi'nin su altı çekimlerinde ilk kez fotoğraflanan boru kurdunun yeni bir tür olabileceği belirtildi.

İlk kez fotoğraflandı! Yeni tür...

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İZSU Genel Müdürlüğü'nce deniz altındaki yaşamı tespit etmek amacıyla su altı fotoğrafları çekildi. Çalışmada, İzmir Körfezi'ndeki iyileşme gözler önüne serilirken İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sualtı Görüntüleme Takımı Antrenörü lisanslı dalgıç ve su altı fotoğrafçısı Murat Kaptan, dalış sırasında körfezde daha önce rastlanmayan bir "boru kurdu" görüntüledi.

İlk kez görülen boru kurdu bilim dünyasının da ilgisini çekti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Levent Yunga, iç körfezde ilk kez bu büyüklükte ve renkte bir boru kurdu türü görüntülendiğini belirtti.

Narlıdere bölgesinde 2 metre derinlikte bulunan, 1-2 santim boyundaki boru kurdunun hangi tür olduğunu saptamak için laboratuvarda inceleyeceklerini aktaran Yunga, şunları ifade etti:

"Denizlerimizde 4-5 bin tür boru kurdu var. Ancak İzmir Körfezi'nde bu büyüklükte ve renkte boru kurdunu ilk kez görüyoruz. İzmir Körfezi'nde ilk defa görülen yeni bir tür de olabilir. Eğer yepyeni bir tür ise yurt dışına gönderip inceleteceğiz. Belki de bu türü tüm dünyaya İzmir'den duyurmuş oluruz. Hangi tür olursa olsun, deniz suyunu filtre eden, denizdeki fitoplanktonu, bakteriyi, algleri toplayıp besleyen, yelpaze şeklindeki dokunaçları ile solunum yapan boru kurtları kirli denizlerde yelpazeleri tıkandığı için yaşama şansı bulamıyor. Fotoğrafı çekilen boru kurdunun rengine, büyüklüğüne baktığımızda bulunması sevindirici ve dikkate değer bir durum. Çünkü İzmir Körfezi'ndeki kirlilik azaldığı için yaşama ve çoğalma şansı bulmuşlar. Boru kurtları temiz denizlerde çoğalmayı seviyor."

Yunga, İzmir Körfezi'nde 25 yıllık süreçte iyileşmenin net bir şekilde görüldüğünü, Konak bölgesinde görülen denizatlarının denizin temiz olduğa işaret ettiğini ifade etti.

Öte yandan, su altı çekimlerinde horozbina balığı, deniz çayırları, yengeç ve anemonlar da fotoğraflandı. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
boru kurdu

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