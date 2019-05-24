İlk Türk kadın opera sanatçısı Semiha Berksoy için Google'dan Doodle! Semiha Berksoy kimdir?

19 Haziran 1934 tarihinde, Atatürk tarafından sesi takdir edilerek, ilk Türk Opera Temsili olan; "Özsoy'da" Ayşim başrolünü temsil etmiştir. Devletten burs alarak Berlin Devlet Yüksek Müzik Akademisi Opera bölümünü 1939 yılında birincilikle bitirmiştir.

Ankara Devlet Operası baş artisti, yüksek dramatik soprano, ressam ve tiyatro sanatçısı olan Semiha Berksoy aynı zamanda 1935 Mezardan Gelen Mektup Hikayesi'nin yazarıdır. Semiha Berksoy İstanbul Konservatuvarı Güzel Sanatlar Akademisi, Namık İsmail Atölyesi ve Tiyatro Okulunda tahsil görmüştür. Sanatçı, ilk kez İstanbul Şehir Tiyatrosunda sesiyle üne kavuşmuş; Türk ve Avrupa Operetlerinde oynamıştır.

Google, bugün açılış sayfasında kullanıcılarını Semiha Berksoy ile karşıladı. Semiha Berksoy bugün Google'da Doodle oldu.

Google önemli Türk sanatçıları anmayı unutmuyor. Semiha Berksoy, şüphesiz Cumhuriyet dönemi sanat tarihinin en önemli isimlerinin başında geliyor. İlk Türk kadın opera sanatçısı olan Semiha Berksoy, 19 Haziran 1934 tarihinde, Atatürk tarafından sesi takdir edilerek, ilk Türk Opera Temsili olan; "Özsoy'da" Ayşim başrolünü temsil etmiştir.

1940 yılında (Ankara Devlet Konservatuvarı Konser Salonunda) Cumhurbaşkanı İnönü'nün karşısında, Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrası eşliğinde, Şef Dr. Emil Preatoriuss idaresinde,Richard Wagner operalarında, Lohengrin'den Elsa'nın Rüyası, Tanrı Hauser'den Elisabeth'in Duası, Tristan und Isolde operasından; Isolde'nin Aşk Ölümünü taganni etmiştir. O tarihte , Devlet Konservatuvarında opera I.sınıf öğrencileri vardır. Karl Ebert'in nihayet operaya başlayabilirim demesi üzerine, İnönü tarafından kabul edilerek tebrik edilen Semiha Berksoy; Tosca Operasını istemesi üzerine, İnönü Tosca'nın temsilini buyurmuştur.Nisan 1941 tarihinde Karl Ebert yönetiminde, Tosca ve Butterfly ilk profesyonel Avrupa temsili olarak Ankara Halk Evi'nde oynanmıştır. Karl Ebert bunun üzerine,opera stüdyosunu kurmuş ve iki profesyonel opera sanatçısı olarak Semiha Berksoy ile Nurullah Taşkıran'ı göstermiştir. Semiha Berksoy 1946'da Karl Ebert'in reji asistanı olarak görevlendirilmiş ve Doktorlar Kongresi'nde tekrar Butterfly'ı temsil etmiştir.

"BİRİNCİ SINIF DRAMATİK SOPRANO"

1950'de açılan Devlet Operasına, Semiha Berksoy solist olarak atanmıştır.

1951 opera sezonunda, temsil edilen Tiefland Çukurova Operası'nda başrol "Marta'yı"oynayan Semiha Berksoy, ses uzmanı A.Lombardie başta olmak üzere diğer uzmanlar tarafından devlet operası kadrosunda "Birinci Sınıf Dramatik Soprano" olarak belirlenmiştir.

Opera kadrosu bu kurul tarafından yazılarak şu şekilde tespit edilmiştir.

Ankara Devlet Operası Ses Kadrosu;

Semiha Berksoy, Ayhan Aydan, Belkıs Aran, Leyla Gencer DRAMATİK SOPRANO

Ayrıca bu kadro Milli Eğitim Bakanlığı'na da bildirilmiştir.

1952 sezonunda sanançıya, Karl Ebert tarafından Lv.Beethoven'nın Fidelio Operası'nda dramatik soprano Leonore başrolü verilmiştir.

1961yılında opera rejisörü Ferudun Altuna yönetiminde; Hensel und Gratel Operası'nın prömiyerinde "Hexe" başrolünü temsil etmiş ayrıca bu prömiyerde Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'de bulunmuştur.

1963 yılındaki opera sezonunda, Kültür Bakanlığı 30. Sanat Yılı Jübilesini dünya çapında kutlamıştır. Bütün sefaretler ve Dışişleri Bakanı bu galada hazır bulunmuştur. Bu galada Semiha Berksoy, Verdi'nin II.Trovatore Operası'nda meşhur "Azucena"rolünü büyük dramatik sesi ve oyunu ile canlandırmıştır. Daha sonra aynı yıl içinde Ankara'dan kendisine bir daire almıştır.