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İlk Y kuşağının azizi ilan edilecek! “Tanrı’nın influencer’ı” olarak tanınıyordu! Papa duyurdu

7 Eylül’de Papa Leo tarafından Katolik Kilisesi’nin ilk milenyum azizi Carlo Acutis ilan edilecek. Hayatını kaybeden Acutis, dijital becerileriyle inancını yaydığı için “Tanrı’nın influencer’ı” olarak anılıyor.

İlk Y kuşağının azizi ilan edilecek! “Tanrı’nın influencer’ı” olarak tanınıyordu! Papa duyurdu

Papa 14. Leo, Katolik Kilisesi'nin ilk "Y kuşağı" azizi olacak Carlo Acutis'in azizlik töreninin 7 Eylül'de gerçekleşeceğini duyurdu. Acutis, “Tanrı’nın influencer’ı” olarak tanınıyordu.

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15 YAŞINDA VEFAT ETMİŞTİ

2006 yılında lösemi nedeniyle hayatını kaybeden İtalyan genç Acutis, Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlenecek törenle Papa Leo tarafından aziz ilan edilecek. Acutis, henüz 15 yaşındayken hayatını kaybetti. ancak kısa yaşamı boyunca bilgisayar becerilerini kullanarak mucizevi olayları belgeleyen bir web sitesi oluşturdu. Bu sayede Katolik inancının tanıtılmasına katkı sağladı.

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Vatikan, Acutis’i, 1925’te 24 yaşında ölen genç Pier Giorgio Frassatti ile birlikte aziz ilan edeceğini duyurdu. Papa Francis tarafından aziz mertebesine yükseltilen 912 kişi var. En son aziz ünvanı verilen kişinin doğum tarihi 1926'dan önceydi.

İKİ MUCİZESİ ONAYLANDI

Acutis’in ilk mucizesi 2020’de Brezilyalı hasta bir çocuğun iyileşmesiydi. İkinci mucizesi 2024’te Floransa’da beyin kanaması geçiren bir üniversite öğrencisinin iyileşmesi oldu. Papa Francis, bu mucizeyi onayladı.

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Hastalık sürecinde acılarını Papa Benedict ve kilise için adadı. Carlo, “Acılarımı araf’a gitmemek ve doğrudan cennete gitmek için Tanrı’ya sunuyorum” dedi. 12 Ekim 2006’da yaşamını yitirdi. Carlo’nun bedeni Assisi kentinde sergileniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Papa
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