İlkay Gündoğan için transfere onay verildi! Galatasaray bilmecesi çözülüyor...

Barcelona'ya geçen sezonun başında Premier Lig devi Manchester City'den bedelsiz olarak katılan İlkay Gündoğan için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GUARDİOLA ONAY VERDİ

Barcelona'nın yeni sezonda kadroda düşünmediği ve geleceği merak konusu olan İlkay Gündoğan için eski teknik direktörü Pep Guardiola, ilk temaslar sonucu İngiltere'ye dönüşüne onay verdiği öne sürüldü.

BARCELONA YOLLARINI AYIRMAK İSTİYOR

İspanyol Gazetesi AS'ın haberinde Barcelona teknik direktörü Hansi Flick'in kadroda düşünmediği ve Katalan ekibinin mali sıkıntılar nedeniyle yeni transfer Dani Olmo'yu listeye yazdıramadığı, maaş limitinde yer açmak için yıldız oyuncu ile yolları ayırmak istenildiği aktarıldı.

DURSUN ÖZBEK'TEN İLKAY SÖZLERİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İlkay Gündoğan ile ilgili "Gündoğan çok önemli bir futbolcu. Galatasaray da Türkiye'nin en önemli takımı. Konuşulması çok doğaldır. İlkay'ın şu anda Barcelona'dan net şekilde ayrılacağı ya da ayrıldığıyla ilgili bir durum yok. Dolayısıyla şu anda bu konuda yorum yapmanın faydası yok. Önce İlkay'ın durumunun belli olması lazım." sözlerini sarf etmişti.