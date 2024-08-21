SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere Premier Lig
  4. İlkay Gündoğan bir yıl aradan sonra tekrar Manchester City'de!

İlkay Gündoğan bir yıl aradan sonra tekrar Manchester City'de!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
21.08.2024 19:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester City ile sözleşmesinin bitmesinin ardından Barcelona'ya imza atan, bir süredir de adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan İlkay Gündoğan, bir sezon sonra yeniden Premier Lig'e geri dönüyor. İşte detaylar...

İlkay Gündoğan

İlkay Gündoğan

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Barcelona
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, eski futbolcusu İlkay Gündoğan'ı yeniden kadrosuna katıyor. Tecrübeli futbolcu Manchester City ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

ilkay-gundogan-barcelonada-yapamadi-iste-yeni-adresi-17138867179603

Barcelona'nın İlkay Gündoğan'ın sözleşmesini feshedeceği ve tecrübeli futbolcunun iki yıllık alacağından vazgeçeceği kaydedildi.

İlkay'ın sözleşmesinindeki üçüncü yılın geçtiğimiz sezonki maçların yüzde 60'ından fazlasında oynadığı için aktif hale geldiği aktarıldı.

1 YIL ARADAN SONRA

5553333333333

Manchester City ile sözleşmesi bittikten sonra bedelsiz olarak Barcelona'ya transfer olan İlkay Gündoğan, bir yıl aradan sonra Premier Lig ekibine geri döndü.

EŞİ TAKİPTEN ÇIKARDI

3123213123123

İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui, sosyal medya hesabından Barcelona'yı takibi bıraktı.

MANCHESTER CİTY'DE İLKAY GÜNDOĞAN

555555

Manchester City'de yedi sezon top koşturan İlkay Gündoğan, Premier Lig ekibiyle tüm kulvarlarda 304 karşılaşmaya çıktı. Tecrübeli futbolcu bu maçlarda toplamda 60 gol kaydetti.

Pep Guardiola'nın döneminin önemli parçalarından olan Gündoğan, İngiliz deviyle beş Premier Lig, bir Şampiyonlar Ligi, iki F.A Cup, dört İngiltere Lig Kupası ve iki Community Shield şampiyonlukları yaşadı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Manchester City FC İlkay Gündoğan Pep Guardiola galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Manisa'daki şiddet olayına tepki vermediği için sosyal medyada linçlendi! Gerçek sonradan ortaya çıktı: Kızıma da vursa kalkamam

Manisa'daki şiddet olayına tepki vermediği için sosyal medyada linçlendi! Gerçek sonradan ortaya çıktı: Kızıma da vursa kalkamam

İlanı görenler şaşkına döndü! İstanbul'da 5+1 dairenin kira bedeli dudak uçuklattı

İlanı görenler şaşkına döndü! İstanbul'da 5+1 dairenin kira bedeli dudak uçuklattı

Ferdi Kadıoğlu transferini Brighton cephesi ilan etti

Ferdi Kadıoğlu transferini Brighton cephesi ilan etti

Dortmund taraftarı görülmemiş bir protestoya hazırlanıyor

Dortmund taraftarı görülmemiş bir protestoya hazırlanıyor

Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Okan Buruk'tan sürpriz karar!

Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Okan Buruk'tan sürpriz karar!

Akintola'dan Fenerbahçe sözleri

Akintola'dan Fenerbahçe sözleri

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Merrell'dan Adidas'a indirimdeki outdoor ayakkabılar burada!

Merrell'dan Adidas'a indirimdeki outdoor ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.