İlkay Gündoğan bir yıl aradan sonra tekrar Manchester City'de!

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, eski futbolcusu İlkay Gündoğan'ı yeniden kadrosuna katıyor. Tecrübeli futbolcu Manchester City ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Barcelona'nın İlkay Gündoğan'ın sözleşmesini feshedeceği ve tecrübeli futbolcunun iki yıllık alacağından vazgeçeceği kaydedildi.

İlkay'ın sözleşmesinindeki üçüncü yılın geçtiğimiz sezonki maçların yüzde 60'ından fazlasında oynadığı için aktif hale geldiği aktarıldı.

1 YIL ARADAN SONRA

Manchester City ile sözleşmesi bittikten sonra bedelsiz olarak Barcelona'ya transfer olan İlkay Gündoğan, bir yıl aradan sonra Premier Lig ekibine geri döndü.

EŞİ TAKİPTEN ÇIKARDI

İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui, sosyal medya hesabından Barcelona'yı takibi bıraktı.

MANCHESTER CİTY'DE İLKAY GÜNDOĞAN

Manchester City'de yedi sezon top koşturan İlkay Gündoğan, Premier Lig ekibiyle tüm kulvarlarda 304 karşılaşmaya çıktı. Tecrübeli futbolcu bu maçlarda toplamda 60 gol kaydetti.

Pep Guardiola'nın döneminin önemli parçalarından olan Gündoğan, İngiliz deviyle beş Premier Lig, bir Şampiyonlar Ligi, iki F.A Cup, dört İngiltere Lig Kupası ve iki Community Shield şampiyonlukları yaşadı.