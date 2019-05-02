İlkay öğretmeni öldüren kiralık katilden kan donduran ifadeler

Kartal Atatürk İlköğretim Okulu öğretmeni İlkay Sivaslı, iddiaya göre 10 yıl ilişki yaşadığı erkek arkadaşından bunalıp intihar etmek istemiş ancak başaramayınca internetten 5 bin liraya kendini öldürmesi için kiralık katil tutmuştu. Kiralık katil aşık olduğu için bir süre İlkay öğretmeni öldürememiş ancak ısrarlarına dayanamayıp silahla onu vurarak öldürmüştü. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan kiralık katil Tanju D. (48), çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"SARGI BEZİ İLE BOĞMAYA ÇALIŞTIM"

Emniyette “dolandırıcılık”, “uyuşturucu”, “hırsızlık” ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefetten suç kaydı bulunan katil zanlısının verdiği ifadede de ortaya çıktı. Tanju D. ifadesinde, “Herhangi bir evim yok. Parklarda kalıyorum, belediyeden zaman zaman yardım alıyorum. Olaydan 24 gün önce İlkay Hanım benimle sosyal medya üzerinden bağlantı kurdu. Burada yaptığımız görüşmeden sonra bir kafede buluştuk. Beni yedirdi, içirdi. Bana kıyafet aldı. Kendisini öldürmemi istedi. Bana 100-200 lira harçlık verdi. Kalabalık ortamda ya da arkadaşlarının yanında yapmamamı istedi. Sürekli kendisini nasıl öldüreceğimi soruyordu. Bu görüşmeden birkaç gün sonra beni evine çağırdı. ‘Beni iple boğ’ diyerek sargı bezi verdi. Sargı bezini ip haline getirerek boğazına doladım, sıktım. Yüzü kızarmaya ve şişmeye başladı. Bu durumunu görünce dayanamayıp vazgeçtim” dedi.