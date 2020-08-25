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İlker İnanoğlu'na bayrak tepkisi! 'Nefret kusan cahil ırkçı arkadaşlar...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2020 15:46 | Son Güncelleme

Oyuncu İlker İnanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. İnanoğlu'nun telefon kapağı olay olunca eleştirilere maruz kaldı. Ünlü oyuncu o takipçilerine yine bir fotoğrafla yanıt verdi.

İlker İnanoğlu'na bayrak tepkisi! 'Nefret kusan cahil ırkçı arkadaşlar...'

Uzun bir süre ara verdikten sonra yeniden Arka Sokaklar dizisine dönen İlker İnanoğlu, ayağında yaşadığı rahatsızlığa rağmen sporunu aksatmadığını yaptığı sosyal medya paylaşımı ile göstermişti.

Normalleşme süreciyle birlikte çalışma yaptığı spor salonuna dönen ve buradan takipçileriyle bir paylaşımda bulunan İnanoğlu, telefon kılıfında bulunan İngiltere bayrağı üzerinden tepki aldı.

IRKÇILIK İSYANI

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Kılıf tercihi üzerinden yapılan bu yorumlara isyan eden İlker İnanoğlu, yine aynı spor salonunda bu defa telefon kılıfını çıkarmış bir şekilde yeni bir paylaşıma imza attı.

İnanoğlu bu yeni kare üzerinden de takipçilerine ve kendisini eleştirenlere seslendi ve şunları söyledi:

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"İkinci antreman günü 3 ay sonra… Bu arada lütfen şu nefret kusan cahil ırkçı arkadaşlar ne beni takip edin ne beni sevin!

Attığınız yorumlar direkt şikayet edilecektir. Bu dünyada ırk, din, ülke ayrımı yapan benim için insan değildir! İnsan olmak, dünyadaki bütün insanları sevmektir, ırkçılık ise kendini diğer dünya vatandaşlarından üstün görmektir. Tek savaşılmayacak şey de CEHALETTİR!"

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