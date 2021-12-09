İlker Kaleli'den sevgilisi Sıla'ya romantik mesaj: Alkışların en büyüğü sana sevgilim

Geçtiğimiz Ocak ayında şef Hazer Amani'den boşanan şarkıcı Sıla, ünlü oyuncu İlker Kaleli ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İlişkilerini gözlerden uzak tutmaya çalışan çift, artık saklanmıyor. Birlikteliklerini sosyal medyaya taşıyan ünlü çift birlikte çekilen yeni fotoğraflarını paylaştı.

Sevgilisi Sıla’nın yeni single’ı için stüdyoya giren oyuncu İlker Kaleli, Duman grubuna ait şarkının hem düzenlemesini yaptı hem de akustik ve elektro gitarlarını çaldı.

"HAYALLER HEP ÇOKTU, RÜYA TEK BAŞINA"

Sıla ile birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaşan Kaleli duygusal bir not da yazdı. Kaleli paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Mutfakta bir köşe, kışlardan bir gündü. Sofra sıcak, muhabet sekti.

İlk defa ne zaman döküldük dile bilmiyorum ama uzunca demlendi mırıldanmalarla bu hatıra aramızda.

Buradan bakınca, 8-9 yaşlarında başlamış seslere hayal kurmalar, bazen rastgele bir mekanın yorgun bir köşesinde, terkedilmiş bir piyanonun başında, bazen bir rolün içinde avaz avaz sahnede. Bazen gözden düşmüş eşyaların arasında rastgele bulunmuş bir gitarla mırıldanarak, bazen de bir dost sahnesinde içimden geldiğince. Çok zaman gelip geçti böyle.

Hayaller hep çoktu, rüya tek başına.

Muhteşem sesinle anlattığın hikaye, güzel kalbinle kattığın anlamla, bir rüya bu kadar zamansız olurdu. Birlikte aldığımız yolun keyfi yanımda, bu hatırayı beraber hayata salıvermenin mutluluğuyla…

Alkışların en büyüğü sana sevgilim.

Emeği geçen, destek ve varlığıyla güç veren tüm müzisyen dostlara…

Sonsuz teşekkürler.

Gönlünüze sağlık. "



